Sospetta intossicazione in un albergo in val Ridanna, 30 persone in ospedale

In un albergo della val Ridanna, in Alto Adige, si sono registrati almeno 30 casi di sospetta intossicazione. E' scattato il protocollo d'emergenza sanitaria. Sul posto si sono recate diverse ambulanze e il corpo permanente dei vigili del fuoco. All'ora di cena alcuni clienti hanno avvertito sintomi di dissenteria, nel giro di pochi minuti altre persone hanno accusato gli stessi disturbi. A questo punto il medico intervenuto sul posto ha fatto scattare il protocollo per intossicazioni diffuse.