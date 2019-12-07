Sospetta intossicazione in un albergo in val Ridanna, 30 persone in ospedale

Sospetta intossicazione in un albergo in val Ridanna, 30 persone in ospedale

Sospetta intossicazione in un albergo in val Ridanna, 30 persone in ospedale

Redazione Web

07 dicembre 2019, ore 21:39

Gli ospiti della struttura alberghiera in Alto Adige si sono sentiti male all’ora di cena, è scattato il protocollo d'emergenza sanitaria

In un albergo della val Ridanna, in Alto Adige, si sono registrati almeno 30 casi di sospetta intossicazione. E' scattato il protocollo d'emergenza sanitaria. Sul posto si sono recate diverse ambulanze e il corpo permanente dei vigili del fuoco. All'ora di cena alcuni clienti hanno avvertito sintomi di dissenteria, nel giro di pochi minuti altre persone hanno accusato gli stessi disturbi. A questo punto il medico intervenuto sul posto ha fatto scattare il protocollo per intossicazioni diffuse.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • RTL 102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Pechino Express 2026

    RTL 102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Pechino Express 2026

  • Leonardo: lo spazio e la difesa a firma italiana. Presentazione del Piano industriale 2026

    Leonardo: lo spazio e la difesa a firma italiana. Presentazione del Piano industriale 2026

  • Elly Schlein a RTL 102.5: “Disponibili al confronto a Palazzo Chigi con Meloni”

    Elly Schlein a RTL 102.5: “Disponibili al confronto a Palazzo Chigi con Meloni”

  • Il ministro della Cultura Giuli annuncia l'acquisto del Sannazaro. 'Rinascerà come una fenice'

    Il ministro della Cultura Giuli annuncia l'acquisto del Sannazaro. 'Rinascerà come una fenice'

  • La Corte d'Appello di Roma avanza dubbi sul patto con l'Albania sui migranti, polemiche su un trasferimento bloccato

    La Corte d'Appello di Roma avanza dubbi sul patto con l'Albania sui migranti, polemiche su un trasferimento bloccato

  • Rocco Papaleo a RTL102.5: “ ‘Il bene comune’ è il mio miglior film da regista, in cui ho potuto raccontare quello che volevo e come volevo”

    Rocco Papaleo a RTL102.5: “ ‘Il bene comune’ è il mio miglior film da regista, in cui ho potuto raccontare quello che volevo e come volevo”

  • Forbes, i più ricchi d’Italia: Giancarlo Devasini al primo posto, Ferrero passa al secondo

    Forbes, i più ricchi d’Italia: Giancarlo Devasini al primo posto, Ferrero passa al secondo

  • Champions League: brutta serata per l'Atalanta, battuta dal Bayern Monaco 6-1

    Champions League: brutta serata per l'Atalanta, battuta dal Bayern Monaco 6-1

  • Lo Stato Italiano acquista “ Il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini “ di Caravaggio per 30 milioni di euro

    Lo Stato Italiano acquista “ Il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini “ di Caravaggio per 30 milioni di euro

  • Pio e Amedeo a RTL 102.5: “Festeggeremo i nostri 25 anni di carriera con il pubblico e con tanti ospiti speciali”

    Pio e Amedeo a RTL 102.5: “Festeggeremo i nostri 25 anni di carriera con il pubblico e con tanti ospiti speciali”

L'inchiesta su Cinturrino, trasferiti i quattro agenti che erano con l'assistente capo quando fu ucciso Mansuori

L'inchiesta su Cinturrino, trasferiti i quattro agenti che erano con l'assistente capo quando fu ucciso Mansuori

I quattro sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso, l'indagine si allarga, Cinturrino chiede perdono con una lettera scritta in stampatello

Un contenitore frigo per alimenti utilizzato per trasportare il cuore di Domenico. I medici non erano formati per usare i box nuovi

Un contenitore frigo per alimenti utilizzato per trasportare il cuore di Domenico. I medici non erano formati per usare i box nuovi

Una borsa frigo degli anni ottanta quella utilizzata per il cuore del bimbo morto a Napoli dopo il trapianto. Ma la causa principale della lesione all'organo resta il ghiaccio secco

Firenze: arresto per il marocchino che ha violentato un ragazzo 17enne mentre era incosciente

Firenze: arresto per il marocchino che ha violentato un ragazzo 17enne mentre era incosciente

L'uomo, 32 anni, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, ha ammesso l'azione dicendo di aver agito sotto l'effetto di alcol