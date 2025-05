Spaccio, blitz a Milano in zona Rogoredo

Forze dell'ordine e personale del comune sono intervenute per bonificare l'area

Un'azione coordinata e massiccia di controllo a Milano nel cosiddetto 'boschetto dello spaccio' di Rogoredo, area incolta presso la Tangenziale e lo scalo ferroviario omonimo. Forze dell'ordine e personale del comune sono intervenute per bonificare l'area, al centro, da tempo, di un giro di spaccio e nota per la permanenza di senza fissa dimora. Proprio ieri il sindaco Sala, dopo la morte di un uomo rimasto ferito in piazzale Loreto, aveva lanciato un allarme sicurezza in citta', chiedendo piu' presenza dell'esercito.

