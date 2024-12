Sparatoria a New York, morto il Ceo di United Healthcare, Brian Thompson

L'ESECUZIONE DAVANTI ALL'HOTEL

Una brutale esecuzione in pieno giorno ha scosso Manhattan: Brian Thompson, amministratore delegato di UnitedHealthcare, è stato ucciso mentre si dirigeva al New York Hilton Hotel per la conferenza annuale degli investitori. Thompson, in giacca e cravatta, stava attraversando la 53esima strada ovest vicino alla 6th Avenue quando un uomo mascherato ha aperto il fuoco da circa sei metri di distanza. Secondo le autorità, l'assassino ha atteso per dieci minuti l’arrivo del CEO, poi ha sparato utilizzando un’arma che sembrava dotata di silenziatore. Dopo aver colpito Thompson al petto, l'aggressore è fuggito in bicicletta attraverso un vicolo. Nonostante le ricerche in corso, non sono stati ancora effettuati arresti. La polizia di New York ha offerto una ricompensa di 10.000 dollari per informazioni utili.





CACCIA ALL'UOMO

Le autorità stanno continuando a perlustrare l'area. Brian Thompson è stato ferito gravemente al torace. I paramedici lo hanno trasportato d'urgenza al Mount Sinai West, dove è stato dichiarato deceduto, secondo quanto riferito dalla polizia di New York. Le circostanze dell'accaduto non sono ancora del tutto chiare, ma gli investigatori ipotizzano si tratti di un’esecuzione mirata. Al momento, non sono stati effettuati arresti e l'inchiesta prosegue. La polizia ha inoltre annunciato una ricompensa di 10.000 dollari per chiunque fornisca informazioni utili.





CHI ERA BRIAN THOMPSON

Brian Thompson era alla guida di UnitedHealthcare dal 2021. La compagnia, parte del colosso UnitedHealth Group, è una delle principali aziende sanitarie negli Stati Uniti, classificata al quinto posto nella lista Fortune 500. La carriera di Thompson iniziò a Minneapolis presso PWC, dove lavorò per sei anni. Successivamente, entrò in UnitedHealthcare, dirigendo i programmi governativi come Medicare e Retirement. Il suo quartier generale si trovava a Minnetonka, in Minnesota, ma la sua influenza si estendeva a livello nazionale.