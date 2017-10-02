Stasera CasaMika, Luciana Littizzetto ospite speciale

02 ottobre 2017, ore 14:13
La sua energia accompagnerà il cantante nelle quattro puntate
Dopo il successo della passata edizione, Mika ha scelto una compagna di viaggio “esplosiva” per la nuova stagione di "Stasera CasaMika", in arrivo dal 24 ottobre:Luciana Littizzetto. Sarà per entrambi l’occasione per mettere a confronto i loro mondi e le loro esperienze. L’incontro fra la pungente ironia di Luciana e l’empatia di Mika consentirà di svelare lati inediti e inaspettati dell’attrice.
