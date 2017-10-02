Stasera CasaMika, Luciana Littizzetto ospite speciale

Stasera CasaMika, Luciana Littizzetto ospite speciale

Stasera CasaMika, Luciana Littizzetto ospite speciale

Redazione Web

02 ottobre 2017, ore 14:13

La sua energia accompagnerà il cantante nelle quattro puntate

Dopo il successo della passata edizione, Mika ha scelto una compagna di viaggio “esplosiva” per la nuova stagione di "Stasera CasaMika", in arrivo dal 24 ottobre:Luciana Littizzetto. Sarà per entrambi l’occasione per mettere a confronto i loro mondi e le loro esperienze. L’incontro fra la pungente ironia di Luciana e l’empatia di Mika consentirà di svelare lati inediti e inaspettati dell’attrice.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Accoltellato in classe da un compagno, muore studente 18enne, fermato l'autore

    Accoltellato in classe da un compagno, muore studente 18enne, fermato l'autore

  • E' morto Tony Dallara, la voce che cambiò la canzone italiana

    E' morto Tony Dallara, la voce che cambiò la canzone italiana

  • “Mai abusato di nessuna”: Julio Iglesias si difende dalle accuse

    “Mai abusato di nessuna”: Julio Iglesias si difende dalle accuse

  • Rozzano: morto un 70nne, colpito alla gola da una coltellata, accusato un marocchino di 21 anni

    Rozzano: morto un 70nne, colpito alla gola da una coltellata, accusato un marocchino di 21 anni

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione “Occhi ingenui” di Franco126 feat. Ele A, “Words” di Gabry Ponte e Sam Harper, “CANZONE D’AMORE” di Geolier e “Tutto tranne questo” di Irama

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione “Occhi ingenui” di Franco126 feat. Ele A, “Words” di Gabry Ponte e Sam Harper, “CANZONE D’AMORE” di Geolier e “Tutto tranne questo” di Irama

  • Demumu, boom dell’app cinese per segnalare di essere vivi

    Demumu, boom dell’app cinese per segnalare di essere vivi

  • Riccardo Magherini: Italia condannata per violazioni ai diritti dell'uomo dalla Corte Europea

    Riccardo Magherini: Italia condannata per violazioni ai diritti dell'uomo dalla Corte Europea

  • Donna scomparsa ad Anguillara, smentito il sequestro dell’impianto rifiuti

    Donna scomparsa ad Anguillara, smentito il sequestro dell’impianto rifiuti

  • Iran nel mirino di Trump: attacco in 24 ore, poi uno stop. Intanto il regime fa sapere di aver ripreso il controllo totale

    Iran nel mirino di Trump: attacco in 24 ore, poi uno stop. Intanto il regime fa sapere di aver ripreso il controllo totale

  • Ministero dell'istruzione e del merito

    Scuole al freddo nella provincia di Palermo: malore per un’alunna nell’istituto Capuana

Avatar: Fuoco e Cenere, trama e recensione del film di James Cameron in uscita domani nelle sale italiane

Avatar: Fuoco e Cenere, trama e recensione del film di James Cameron in uscita domani nelle sale italiane

Meno dirompente rispetto ai primi due capitoli, il terzo episodio punta maggiormente sulla narrazione, senza rinunciare a uno spettacolo cinematografico di altissimo livello

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “I Just Might” di Bruno Mars, “Raindance” di Dave ft. Tems, “CORPI CELESTI” di Giorgia, “Sono un grande” di Tiziano Ferro e “ACQUARIO” di Ultimo

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “I Just Might” di Bruno Mars, “Raindance” di Dave ft. Tems, “CORPI CELESTI” di Giorgia, “Sono un grande” di Tiziano Ferro e “ACQUARIO” di Ultimo

Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in radiovisione su RTL 102.5

Rob a RTL 102.5: “X Factor è stata un’esperienza incredibile, è stata una grande edizione”

Rob a RTL 102.5: “X Factor è stata un’esperienza incredibile, è stata una grande edizione”

L’artista presenta in diretta il nuovo singolo e racconta l’esperienza a X Factor 2025. Rob sarà fra gli ospiti di “BIG & BANG”, il Capodanno di RTL 102.5 da Piazza Bra a Verona