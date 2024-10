Stati Uniti, a cinque giorni dalle elezioni monta la polemica. E Trump sfodera il camion della spazzatura

Giubbotto fosforescente, la testa che sbuca dal finestrino del camion della spazzatura: Donald Trump si è presentato così in Wisconsin, dove prosegue il tour elettorale. “Vi piace il camion? È in onore di Kamala e Joe” ha spiegato ai presenti. Una trovata che cavalca la polemica iniziata nei giorni scorsi, quando durante il suo comizio al Madison Square Garden, il comico Tony Hinchcliffe aveva definito Porto Rico “un’isola di spazzatura”. Parole che non sono piaciute ai portoricani, il cui voto è prezioso, visto anche il testa a testa tra i due candidati alla Casa Bianca, sempre appaiati nei sondaggi. Ma a fornire un salvagente a Trump è stato direttamente Joe Biden, che nel corso di un evento ha replicato che “l’unica spazzatura che vede sono i sostenitori di Trump”. La Casa Bianca ha immediatamente provato a correre ai ripari, fornendo ai media una trascrizione diversa delle parole del presidente, che avrebbe voluto riferirsi solo a Hinchcliffe e non agli elettori. Una versione che però non ha convinto e che avrebbe infastidito, non poco, anche Kamala Harris, che ha specificato di rifiutarsi di criticare chiunque in base alle sue scelte di voto.





IL CORPO DELLE DONNE

Una campagna elettorale che procede serrata, a cinque giorni dal voto, già espresso da più di 50 milioni di americani. E se una polemica sembra esaurirsi, un’altra si prepara a scoppiare.ha detto Trump nel corso di un comizio. Una frase profondamente offensiva secondo Harris, che in un comunicato ha sostenuto che il repubblicano ricorda alle donne quanto poco dia valore alle loro scelte. “ha poi scritto su