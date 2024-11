Stati Uniti,Trump 47esimo presidente, il suo vice J.D,Vance, hs solo 40 anni, è il più giovane candidato vicepresidente

J.D.Vance , il vicepresidente è un esempio di uomo giunto in alto, al potere , al successo, dopo aver sofferto privazioni e difficoltà in gioventù. Ora è lanciato in scia a Donald Trump, molti osservatori gli pronosticano un ruolo di primo piano per il dopo Trump . Aveva criticato pesantemente in passato Donald Trump , salvo poi tornare sui suoi passi e diventare la nuova promessa del movimento Make America Great Again . Fino al punto di essere investito dal tycoon del prestigioso ruolo di giovane candidato vicepresidente. Ora il 40enne sarà il suo braccio destro alla Casa Bianca .

L'infanzia difficile e la svolta con Elegia Americana

Nato il 2 agosto 1984 a Middletown, Ohio, tra Cincinnati e Dayton, l'infanzia di Vance non è stata facile, segnata dalla povertà e dalla lotta di sua madre con la tossicodipendenza. Così lui e la sorella sono stati cresciuti soprattutto dai nonni materni. Dopo essersi diplomato alla Middletown High School nel 2003, ha deciso di arruolarsi nel Corpo dei Marines degli Stati Uniti.

La fama, il successo, la ricchezza

La svolta è arrivata nel 2016 con la pubblicazione di Elegia Americana, libro nell'elenco dei best seller del New York Times nel 2016 e nel 2017, finalista per il Dayton Literary Peace Prize 2017 e vincitore dell'Audie Award for Nonfiction dello stesso anno. Il che gli ha permesso di raggiungere la notorietà, la fama letteraria, diventando una sorta di interprete dell'America che in quei tempi si apprestava a premiare Trump.

Il seggio dell'Ohio e la candidatura

Nell'estate del 2021 Vance si è candidato per il seggio dell'Ohio al Senato, lasciato vacante da Rob Portman. Il 3 maggio del 2022 ha vinto le primarie del Repubblicani nello Stato, incassando il 32% delle preferenze e battendo la concorrenza di Josh Mandel (23%) e Matt Dolan (22%). Alle elezioni dell'8 novembre è stato eletto senatore con il 53,3% dei voti e ha così avuto la meglio sul candidato dem Tim Ryan (46,7%). In passato non sono mancate esternazioni critiche di J.D. verso The Donald, che però con il passare del tempo lo ha considerato un "autentico convertito" e ha scommesso sul suo profilo. "Ero certamente scettico nei suoi confronti nel 2016, ma è stato un grande presidente e mi ha fatto cambiare idea. Penso che abbia cambiato le menti di molti americani", dichiarò Vance. Che a Milwaukee, in pieno luglio, è stato nominato ufficialmente candidato vicepresidente alle presidenziali Usa .

"E' stato il più grande comeback della storia americana”

In estate - dopo l'attentato a Butler - gli ha fatto da scudo e ha attaccato il presidente Joe Biden, accusandolo di aver esagerato nel demonizzare l'avversario. Da Never Trumper a irriducibile sostenitore, la metamorfosi dell'astro nascente della destra trumpiana d'America è ormai completa. Ora Vance è entusiasta. "E' stato il più gran comeback (rimonta) della storia americana": lo ha detto invitato a parlare sul palco del Convention center di Palm Beach da Donald Trump dopo che Fox l'ha proiettato vincitore.