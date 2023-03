Strage di Cutro, la Procura apre un fascicolo di indagine, Mattarella: "Il cordoglio si tramuti in scelte concrete"

La Procura di Roma ha aperto, come atto dovuto, un fascicolo di indagine sul naufragio di Cutro dopo un esposto presentato da tre parlamentari: Ilaria Cucchi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Il procedimento è senza indagati e ipotesi di reato. Si chiede ai pm di valutare le responsabilità ministeriali in relazione alla macchina dei soccorsi.

Il ministro degli Esteri Tajani: "Guardia di Finanza e Guardia Costiera hanno sempre fatto il loro dovere"

A bordo del barcone carico di migranti del 26 febbraio scorso a Steccato di Cutro c’erano 180 persone, per il momento sono 70 le vittime e un numero imprecisato di dispersi. Sul fronte delle polemiche per i mancati soccorsi, questa mattina il ministro degli Esteri Tajani ha sottolineato che "Guardia di Finanza e Guardia Costiera hanno sempre fatto il loro dovere anche con alto sprezzo del pericolo". Proprio ieri l'appello di Papa Francesco perché i trafficanti di esseri umani siano fermati.

Mattarella: "La tragedia di Cutro ha coinvolto e commosso l'Italia"

"Sulle coste della Calabria si è verificata un tragedia che ha coinvolto e commosso il nostro Paese. I profughi afgani ci hanno fatto tornare in mente quanto il nostro Paese ha fatto due anni fa, con la presa del potere dei talebani, per portare in Italia tutti i cittadini che hanno collaborato. Nessuno è stato lasciato, tutti sono stati accolti in Italia. Ci tornano in mente le scene dei cittadini che all'aeroporto imploravano un passaggio e ci fanno comprendere perché intere famiglie cercano di lasciare la loro terra per cercare un futuro altrove". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando da Potenza.