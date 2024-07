Strage di Southport: morta anche una terza bambina accoltellata ieri da aggressore 17enne, otto bimbi in ospedale

Non ce l’ha fatta la piccola di nove anni, rimasta gravemente ferita nella strage avvenuta ieri nella cittadina ai margini dell’area metropolitana di Liverpool. E’ la terza vittima dell’accoltellamento di ieri avvenuto al termine di una lezione di yoga e danza ispirata alla musica di Taylor Swift. Due piccole di sette e sei anni sono morte subito.

Arrestato un diciassettenne

L'aggressore 17enne rimane sotto custodia, ha spiegato la polizia, secondo cui il ragazzo vive nel paese di Banks, nel Lancashire, ma è nato a Cardiff. Secondo una testimonianza ripresa dal Guardian, il giovane assalitore era arrivato nella via dove si è compiuta la strage, Hart Street, in taxi e se ne era andato senza pagare per poi entrare nell'Hart Space mentre era in corso una classe di yoga e danza aperta a scolare delle primarie e ispirata alla musica della popstar americana Taylor Swift. La situazione è stata resa ancora più drammatica dal fatto che la strage è avvenuta poco prima della fine della lezione, mentre i genitori arrivavano per prendere i loro figli. I motivi del suo gesto non sono ancora chiari e la polizia ha esortato la popolazione a non diffondere false informazioni sui social, dopo che "è stato condiviso un nome non corretto del sospetto". "L'incidente non viene considerato come terrorismo e non stiamo cercando nessun altro in relazione", si conclude la nota delle forze dell'ordine.