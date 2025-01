Striscia la notizia, il programma di Canale 5 cerca la nuova velina bionda: al via la selezione

Cambio di guardia a Striscia la notizia.

Nella puntata del tg satirico di Canale 5 in onda questa sera, martedì 7 gennaio, il velino Gianluca Briganti – giunto come previsto alla fine della temporanea collaborazione con la trasmissione di Antonio Ricci – salirà per l’ultima volta sul bancone del tg programma Mediaset.

Ecco le dichiarazioni del performer 37enne, che aveva debuttato a settembre 2024:

"Ho voluto provare questa splendida esperienza in una storica, grande realtà della tv e ora ringrazio di cuore tutti, in particolare Antonio Ricci, per avermi permesso di vivere un'esperienza unica!".

A partire da lunedì prossimo, 13 gennaio, Striscia la notizia darà il via a una selezione volta alla scelta di una velina bionda da affiancare alla mora Beatrice Coari.

Per tre settimane gli spettatori potranno seguire ogni sera le varie fasi di tale selezione e votare direttamente da casa la candidata preferita nel corso di ciascuna puntata sino alla finalissima, al termine della quale verrà proclamata la Velina bionda che farà coppia con la ballerina 21enne.

Striscia la notizia, ascolti in rialzo

Sul fronte degli ascolti, intanto, arrivano buone notizie per Striscia, che durante le vacanze di Natale ha confermato il trend di crescita.

Lo storico programma di Canale 5 ha vissuto un periodo di affanno a inizio stagione, anche per via del boom su Rai1 di Affari tuoi la cui nuova conduzione affidata a Stefano De Martino ha giovato in termini di successo popolare.

L'amministratore delegato del Biscione Pier Silvio Berlusconi, prima di Natale, aveva ammesso la fase di crisi:

"È innegabile che oggi Striscia sia in un momento faticoso. Con 37 anni di storia in passato è anche abbastanza normale, succede. Io parlo con Antonio Ricci, abbiamo un ottimo rapporto. Sono fiducioso che lui trovi la strada per tornare a crescere".

Parole che somigliavano ad una clamorosa messa in discussione dello storico programma, che continuerà sicuramente ad andare in onda nella consueta collocazione dell'access prime time fino a fine stagione.

Con una nuova velina bionda, chiamati a vestire i panni di chi l'ha preceduta.



Striscia la notizia, tutte le veline bionde

Micaela Verdiani (1988)

Jordy Gordon (1989-1990)

Monica Spreafico (1990-1991)

Ana Laura Ribas (1991-1992)

Fanny Cadeo (1992-1993)

Laura Valci (1993-1994)

Laura Freddi (1994-1995)

Cristina Quaranta (1995-1996)

Marina Graziani (1996-1999)

Maddalena Corvaglia (1999-2002)

Elena Barolo (2002-2004)

Vera Atyushkina (2004-2005)

Thais Souza Wiggers (2005-2007)

Veridiana Mallmann (2007-2008)

Costanza Caracciolo (2008-2012)

Giulia Calcaterra (2012-2013)

Ludovica Frasca (2013-2017)

Mikaela Neaze Silva (2017-2021)

Talisa Jade Ravagnani (2021-2022)

Anastasia Ronca (2022-2024)