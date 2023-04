Superman torna al cinema! Il classico film del 1978 rivede la luce nelle versione restaurata

PHOTO CREDIT: Agenzia Fotogramma.it

100 candeline per la Warner Bros , uno degli studi hollywoodiani più famosi del cinema che, in questo primo secolo di vita, ha sfornato alcuni dei film più celebri della storia. Per l’occasione la major, ha deciso di riportare nelle sale i titoli più iconici prodotti negli anni, per dargli nuova linfa e permettere alle nuove generazioni di apprezzare lo splendore originale. Tra questi c’è anche la prima pellicola incentrata sulla figura di Superman ; datata 1978 e diretta da Richard Donner, approderà nelle sale in versione restaurata dal 24 al 26 Aprile.

SUPERMAN, LA TRAMA DEL FILM DEL 1978

Un remoto pianeta della galassia sta per essere risucchiato dal proprio sole rosso e tutti gli abitanti hanno solo 30 giorni di tempo per trasferirsi altrove. È questo il monito lanciato dallo scienziato Jor-El (interpretato da Marlon Brando), membro del consiglio supremo. Ma gli altri esponenti, per evitare di scatenare il panico tra gli abitanti, decidono di non dar credito alle sue intuizioni, seguendo le teorie della comunità scientifica per la quale il pianeta sta solo cambiando la propria orbita e la popolazione non corre quindi alcun pericolo. Ma lo scienziato, assieme alla moglie, decidono di non correre rischi e spediscono il figlio neonato su una astronave così che possa sfuggire alla catastrofe. Dopo anni di viaggio, il velivolo del piccolo si schianta in un campo di grano a Smallville, in Kansas, e viene salvato una coppia di essere umani che lo adottano dandogli il nome di Clark. Crescendo il bambino inizia a manifestare dei poteri soprannaturali che lo rendono diverso dai suoi coetanei. Ben presto si renderà conto di essere super e di essere destinato a qualcosa di più grande.





SUPERMAN, QUALCHE CURIOSITÀ

La pellicola che il prossimo 24 Aprile tornerà nei cinema italiani, nel 1978 ottenne un grandissimo successo commerciale incassando globalmente un totale di oltre 300 milioni di dollari. Il successo fu tale da costringere la major a mettere in cantiere altri film sull'uomo d’acciaio. Arrivò "Superman II", girato contemporaneamente al primo e con un cast praticamente invariato, "Superman III", e "Superman IV"; di questi tre, solo il primo seguito ottenne un successo pari se non superiore al primo film, mentre gli altri due ebbero scarso successo sia di pubblico sia di critica, motivo per il quale la serie cinematografica dedicata a Superman fu interrotta, almeno fino all'uscita di "Superman Returns" nel 2006. Nel 2013 sarà la volta di un vero e proprio reboot della saga di Superman intitolato "L'uomo d'acciaio", diretto da Zack Snyder, interpretato da Henry Cavill e prodotto da Christopher Nolan. Il personaggio tornerà ancora una volta sullo schermo nella pellicola del 2016 “Batman vs Superman” diretta ancora una volta da Snyder.