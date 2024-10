Svolta nel delitto di Sara Centelleghe, fermato un vicino della ragazza uccisa a Costa Volpino

Svolta nel delitto di Sara Centelleghe. E’ stato fermato con l’accusa di omicidio volontario il 19enne di origine indiana interrogato per ore in caserma. Il giovane, che sarebbe un amico della vittima, abita nello stesso complesso condominiale in cui la notte scorsa a Costa Volpino Sara Centelleghe è stata accoltellata, attorno all’una di notte. Nei confronti dell’indagato, portato dalle forze dell’ordine nel carcere di Bergamo, sono stati raccolti concordanti indizi di colpevolezza, hanno fatto sapere i carabinieri. Il corpo della vittima, raggiunto da vari fendenti, è stato trovato da una amica che stava trascorrendo la serata con lei. La ragazza, che era andata a comprare delle bibite in un distributore automatico, tornando a casa ha trovato Sara in una pozza di sangue. I soccorsi si sono rivelati inutili. Per l’omicidio non risultano indagate altre persone.





Aggiornamento delle 21.09

Jashan Deep Badhan, il 19enne elettricista di origini indiane arrestato per l'omicidio di Sara Centelleghe ''ha confessato''. Lo ha confermato all'Adnkronos il suo avvocato, Fausto Micheli. Il giovane che si trova in stato di arresto è provato. Nei prossimi giorni si terrà l'interrogatorio di garanzia davanti al Gip