Taylor Swift, quattordicesimo debutto da record: The Tortured Poets Department in vetta alle classifiche

Ancora una volta, Taylor Swift ha dimostrato di meritare l’appellativo di “donna dei record”. Il suo ultimo album, The Tortured Poets Department, uscito il 19 aprile, ha infatti confermato l’abilità della cantautrice di monopolizzare la vetta delle classifiche, debuttando al primo posto nella Billboard 200 e collezionando numeri astronomici nelle vendite.

TAYLOR SWIFT PIGLIA TUTTO, THE TORTURED POETS DEPARTMENT DA RECORD

Più di Michael Jackson, più di Jay-Z. Il Re del Pop aveva infatti perso il primato di film-concerto per gli incassi più alti, detenuto con This Is It, quando l’uscita della versione cinematografica dell’Eras Tour della Swift lo aveva spedito dritto al secondo posto. Ora, Taylor lo ha fatto di nuovo. A sbaragliare la concorrenza questa volta è stato il doppio album The Tortured Poets Department, che uscito una settimana fa ha debuttato al primo posto nella classifica 200 Billboard: è la 14esima volta in carriera per la voce di “Fortnight”, al pari di Jay-Z. Il record di artisti con più dischi al numero 1 resta però nelle mani dei Beatles, che mantengono il primato con 19 album. Ma non finisce qui: nella prima settimana, TTPD ha venduto 2.610.000 unità. Questo vuol dire che, se non ci trovassimo nell’era della musica digitale, il numero equivarrebbe al totale delle copie fisiche vendute: la cifra odierna include invece i download digitali, CD, LP in vinile e audiocassette. Le copie fisiche acquistate dai fan sono state 1.914.000, mentre gli streaming ufficiali on-demand sono stati 891.340.00. Le oltre due milioni di unità poi gli conferiscono anche il titolo di secondo album con il maggior successo di vendita in una settimana dopo "25" di Adele, uscito nove anni fa e il terzo più venduto – tenendo conto solamente dei supporti fisiche - in una settimana dal 1991 dopo "No Strings Attached" degli NSYNC e "25" di Adele.

TRA VINILI E STREAMING, IL PRIMATO DI TAYLOR SWIFT

The Tortured Poets Department ha sbaragliato la concorrenza anche nel settore dello streaming, diventando l’album più ascoltato di sempre in una settimana, superando "Scorpio" e "Certified Lover Boy" di Drake. Record anche per quanto riguarda i vinili, diventando il 33 giri più venduto in una settimana (nell’era moderna). In questo caso, Taylor gareggiava contro se stessa: le prime quattro posizioni erano detenute sempre da suoi lavori.