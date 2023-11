Taylor Swift, rilasciato 1989 (Taylor’s Version), il gioiellino pop dell’artista fenomeno mondiale

È finalmente arrivato: l’album che ha consacrato Taylor Swift come la pop star più decisiva degli anni Duemila è stato ri-rilasciato. Il 27 ottobre del 2014 “1989”, l’album contenente brani macina successi come “Shake It Off” e “Out Of The Woods”, sanciva la fine del percorso country dell’allora 25enne Swift per consacrarla come la punta di diamante del mercato pop mondiale. Nove anni dopo, “1989 (Taylor’s Version)”, composta dalle nuove registrazioni delle iconiche tracce che componevano il disco originale più cinque brani inediti “d’archivio”, sancisce la rinascita artistica della star.

LA CONSACRAZIONE POP DI TAYLOR SWIFT

All’esordio Taylor Swift riuscì in un’impresa definita dalla critica persa in partenza: interessare milioni di ragazze e ragazzi del nuovo millennio alla musica country. Non a caso, il suo avvicinamento alle sonorità pop con l’album del 2012 “Red” scontentò quanti erano pronti ad accostare il suo nome a giganti del calibro di Dolly Parton o Billy Ray Cyrus. Tra sonorità tipiche del pop degli anni ottanta e chiari riferimenti come Peter Gabriel, Annie Lennox e Madonna, “1989” sancì irrevocabilmente l’appartenenza di Miss Swift all’universo pop: se da una parte il cambio di rotta scontentò molti fan della prima ora – al punto che il suo ritratto sul Legends Corner di Nashville, il murale che dipinge le stelle che hanno fatto la storia del country, fu rimosso -, dall’altra le consentì di raggiungere le vette di quel successo che ancora oggi la conferma come fenomeno mondiale.