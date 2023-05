Tennis, agli Internazionali BNL d'Italia oggi Fognini affronta Murray, con un pensiero al derby Champions

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

INCOGNITA PIOGGIA

Un occhio ai campi, un occhio al cielo. Le nuvole stanno tenendo a battesimo questa prima giornata del torneo. La pioggia, che cade a intermittenza, sta creando qualche ritardo e qualche slittamento nel programma delle partite del primo turno. Ma, anche con qualche ombrello aperto, il Foro Italico inizia a pullulare di gente: tanti appassionati di tennis, che vogliono seguire le partite fin dai primi turni, tante scolaresche, che possono vivere una giornata diversa e comunque istruttiva.

OCCHIO A FOGNINI

I big entreranno in scena solo dal secondo turno. Ma sono già diversi gli italiani chiamati a scendere in campo. Il piatto forte di oggi è la sfida tra Fabio Fognini e il britannico Andy Murray; appuntamento al campo centrale dopo le 19.00. E’ questa una classica del tennis: i due sono alla soglia dei 37 anni – sono nati a pochi giorni di distanza- e si sono già incontrati otto volte, il bilancio è in equilibrio: quattro vittorie a testa. Ma qui al Foro Italico ricordano con particolare piacere un successo di Fabio, datato 2017.

UN PENSIERO ALL'EURODERBY

Fabio Fognini peraltro è un grande tifoso interista. Un anno fa, dopo aver vinto la sua partita, corse allo stadio Olimpico ( che dista poche centinaia di metri) per assistere alla finale di Coppa Italia poi vinta dai nerazzurri contro la Juventus. Anche stasera cercherà di fare in fretta per poi piazzarsi davanti alla tv per assistere al derby di Champions. Anche Jannik Sinner seguirà con interesse Milan-Inter, lui però è tifoso rossonero. Così come Nole Djokovic, che -non dovendo giocare a Roma né oggi né domani- stasera sarà addirittura a san Siro. Al Meazza ci sarà anche l’infortunato Matteo Berrettini, accompagnerà la sua fidanzata Melissa Satta che è tifosissima del Milan. Insomma, oggi al tennis si parla molto anche di calcio.