Tennis, Australian Open, buona la prima per Matteo Berrettini all'esordio contro Cameron Norrie

MATTEO "THE HAMMER" VINCE ALL'ESORDIO

Matteo Berrettini, dopo aver saltato l’Australian Open lo scorso anno per un infortunio al piede, è tornato in grande stile al primo Slam della stagione. Nella sua prima partita, ha superato il britannico Cameron Norrie in rimonta, vincendo con il punteggio di 6-7 (4), 6-4, 6-1, 6-3. Forte di 32 ace e 63 colpi vincenti, il romano, attualmente numero 34 del ranking ATP, ha imposto il suo gioco potente e preciso, spegnendo le speranze dell’avversario, numero 52 al mondo, davanti a una Kia Arena gremita di tifosi italiani.





LE PAROLE DI BERRETTINI

"È stata un'emozione speciale giocare in uno stadio così pieno fin dal primo punto", ha detto Berrettini. "L’anno scorso non ho vissuto lo Slam come avrei voluto, quindi è bello essere tornato, stare bene fisicamente e vincere una partita così impegnativa. Cameron è un avversario di alto livello, non è mai semplice affrontarlo". Berrettini, semifinalista nel 2022 e eliminato al primo turno nel 2023 da Andy Murray, ha analizzato la sua prestazione: "Ho iniziato un po’ in sordina e forse avrei potuto fare meglio nel primo set. Però, dopo averlo perso, ho trasformato la delusione in energia positiva. Dal secondo set in poi, ho trovato il ritmo e giocato sempre meglio". Con questa vittoria, ha ottenuto il decimo successo a Melbourne Park e disputato la sua 150ª partita sul cemento nel circuito maggiore.