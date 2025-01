Tennis, buona la prima per Jannik Sinner agli Australian Open che batte Nicolas Jarry, bene anche Bronzetti

BUONA LA PRIMA PER SINNER

Jannik Sinner inizia alla grande il suo percorso nel primo Slam della stagione, esordendo con una vittoria convincente sulla Rod Laver Arena. Nel suo 80° match in un tabellone principale di uno Slam, il numero 1 del mondo ha superato Nicolas Jarry, attualmente 35° nel ranking, con il punteggio di 7-6(2), 7-6(5), 6-1. Jarry, che lo aveva battuto nel 2019, si è visto respingere ogni tentativo di ribaltare il match, con Sinner capace di gestire i momenti cruciali, soprattutto nei due equilibrati primi set.





IL PROSSIMO APPUNTAMENTO DI JANNIK

Al secondo turno, Sinner affronterà giovedì la wild card australiana Tristan Schoolkate, numero 173 del mondo. Per il giovane altoatesino si tratta della 15ª vittoria consecutiva, una striscia che eguaglia la sua seconda più lunga in carriera. Non perde un set dal terzo turno a Shanghai contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry. “Essere di nuovo a Melbourne è speciale, l’atmosfera qui è unica”, ha dichiarato il campione. “Non è stato un esordio semplice, ma sono soddisfatto di come ho saputo affrontare i momenti complicati nei primi due parziali. Adesso mi concentrerò per trovare il ritmo giusto per il prossimo incontro”. Sinner ha poi offerto un messaggio ai giovani: “La fortuna conta, ma bisogna anche lavorare sodo e avere accanto le persone giuste. Il successo non deve cambiare chi siamo. Sono grato al mio team, il migliore al mondo, e faremo del nostro meglio per continuare a migliorare”.