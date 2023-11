Tennis, Coppa Davis, l'Italia va in finale a Malaga, battuta 2 a 1 la Serbia

Un Sinner monumentale batte Djokovic in tre set dopo due ore e 32 minuti di gioco nel secondo singolare e permette all'Italia di giocarsi un posto in finale nel d0oppio.

MUSETTI VS KECMANOVIC

Tanti rimpianti per Lorenzo Musetti che aveva iniziato bene il match contro Kecmanovic vincendo il primo set dopo 1 ora e 11 minuti di vera e propria battaglia in campo. Un tie-break lunghissimo aveva premiato la tecnica e la costanza del tennista italiano che era riuscito ad imporsi sul tennista serbo. Dal secondo set poi tutto è cambiato soprattutto a causa di un problema muscolare accusato dal giovane azzurro, un dolore al bicipite femorale della coscia sinistra ha limitato i suoi spostamenti favorendo il gioco aggressivo di Kecmanovic che ha poi vinto la partita. Alti e bassi continui quindi per Musetti nel secondo e terzo set che comunque ha dovuto fare i conti con la migliore versione di Kecmanovic, solido e concreto in ogni momento decisivo del match che dopo 2 ore e 20 minuti termina 2 a 1 per il serbo (7-6; 2-6; 1-6).