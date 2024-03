Tennis, domani sera la finale del torneo Open Master 1000 di Miami, di fronte Jannik Sinner e Grigor Dimitrov

Jannik Sinner non finisce di stupire. L'altoatesino, nella semifinale del torneo Open Master 1000 di Miami, ha letteralmente travolto il russo Daniil Medvedev, numero quattro della classifica mondiale, in due set, con il punteggio di 6-1 6-2. Un match senza storia quello di ieri contro Medvedev che ha consegnato a Sinner la finale di domani sera contro Grigor Dimitrov, vera sorpresa del torneo. Il bulgaro ha eliminato il tedesco Alexander Zverev in tre set 6-4 6-7 6-4. Se il campione di San Candido conquisterà il titolo a Miami scavalcherà nella classifica mondiale Atp lo spagnolo Carlos Alcaraz salendo al secondo posto, alle spalle del solo Novak Djokovic. La finale di domani sera tra Sinner e Dimitrov potrete seguirla, in diretta, all'interno di una trasmissione speciale con il commento di Massimo Caputi.