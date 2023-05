Tennis, iniziano a Roma gli Internazionali BNL d'Italia; Djokovic cerca la conferma da re, l'Italia punta su Sinner

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

LA MERAVIGLIA DEL FORO ITALICO

Il Foro Italico ha ufficialmente aperto i battenti. Per ora spazio alle partite di qualificazione, a partire da mercoledì si giocherà il torneo vero e proprio. Questa sera in centro a Roma si terrà il sorteggio per la formazione del tabellone del torneo maschile. Gli Internazionali BNL d’Italia sono arrivati all’ottantesima edizione e da quest’anno si presentano in formato extra large: più giocatori, più partite, più prestigio. Il fascino della location è sempre lo stesso, con i campi circondati dai marmi e dal verde, da una parte il Monte Mario, dall’altra il Tevere e sullo sfondo il Cupolone.





FORZA SINNER

Assente Matteo Berrettini, che qui avrebbe giocato in casa, l’Italia punta soprattutto su Jannick Sinner, che già questa mattina – per la gioia dei fans- si è allenato sul campo centrale del Foro Italico. Ma possono fare strada anche Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Uno che a Roma ha vinto tante volte, anche l’anno scorso, è Nole Djokovic e anche in questa edizione va considerato tra i favoriti. Ma il serbo dovrà riscattarsi dopo un paio di eliminazioni precoci, a Montecarlo e a Banja Luka. Tant’è che è a rischio il suo primo posto nel ranking mondiale. Lo insidia il terribile ventenne spagnolo Carlos Alcaraz, che peraltro ha appena trionfato nell’ATP di Madrid. Poi occhio anche ai vari Tsitsipas, Medvedev, Rublev, Rune.





OMAGGIO A GIANNI CLERICI

Oggi la sala stampa del Foro Italico è stata intitolata a Gianni Clerici, scomparso poco meno di un anno fa. Bravo tennista prima, immenso giornalista poi, ha trascorso una vita sui campi di tutto il mondo. A lungo firma di Repubblica, in molti lo ricordano soprattutto per le sue telecronache in coppia con Rino Tommasi. Alla cerimonia di oggi hanno partecipato Nicola Pietrangeli, una leggenda di questo sport, il professor Giuliano Amato, che è un grande appassionato di tennis, e il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli.