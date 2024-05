Tennis, Internazionali BNL d'Italia, Djokovic non sbaglia la prima, i risultati degli italiani

TABELLONE SINGOLARE MASCHILE

Si è chiuso il secondo turno al Foro Italico. Tanti gli italiani in campo, tra cui Luciano Darderi che ha centrato un traguardo significativo agli Internazionali BNL d'Italia, raggiungendo il terzo turno in modo impressionante. La sua vittoria contro Mariano Navone, un argentino classificato al 31esimo posto nel mondo, lo ha fatto avanzare al terzo turno. Il match intenso, con Navone che ha ottenuto il primo break nel quarto game. Tuttavia, Darderi ha risposto con fermezza, mostrando un gioco più solido. Darderi ha chiuso il match in due set e al terzo turno incontrerà Alexander Zverev. Un'altra rivelazione degli Internazionali BNL d'Italia è stato Francesco Passaro. Il giovane perugino ha dimostrato una notevole forza mentale e una determinazione senza pari sul campo. Ogni partita è stata un'impresa per Passaro, ma la vittoria contro Griekspoor, numero 27 del mondo, è un capolavoro che lo ha portato al terzo turno dove se la vedrà con Nuno Borges. Niente da fare, invece, per Flavio Cobolli che esce sconfitto nel match con Korda in 3 set. Il tennista italiano ha lottato con coraggio e determinazione, ma non è bastato contro lo statunitense.

Si è fermato il percorso al secondo turno anche per Matteo Gigante contro Cerundolo. L'italiano ci prova a mettere in difficoltà l'argentino, ma non riesce a scalfire la sua difesa. Infine, Lorenzo Musetti ha dovuto annunciare il ritiro dagli Internazionali BNL d'Italia. L'azzurro, nonostante avesse cominciato il match contro Atmane, ha dovuto mollare dopo il primo game del secondo set a causa di un problema intestinale. Ieri era il grande giorno anche di Novak Djokovic. Il numero uno del mondo si è liberato velocemente del francese Moutet in due set dopo quasi un'ora e mezza di gioco. Dopo il match, mentre il serbo stava uscendo dal campo, è stato colpito da una borraccia che, stando ad alcuni video che girano sui social, potrebbe essere caduta dallo zaino di uno spettatore. Djokovic è stato portato in infermeria dopo il colpo subito. Nel frattempo, la polizia ha acquisito le immagini del Centrale del Foro Italico per ricostruire l'accaduto. Al terzo turno, Djokovic affronterà Tabilo.





TABELLONE SINGOLARE FEMMINILE

Giornata agrodolce anche per le donne al Foro Italico. Elisabetta Cocciaretto ha dato il massimo sul campo centrale degli Internazionali BNL d’Italia, ma alla fine è stata Caroline Garcia a prevalere. Dopo una battaglia intensa, la giocatrice francese ha vinto con il punteggio di 6-2, 7-6(5). Il servizio è stato un elemento chiave del match, con Garcia che ha colpito ben 11 ace, contro i 2 della Cocciaretto. Il primo set ha visto Garcia prendere il controllo sin dall'inizio, con l'azzurra che ha faticato a tenere il passo. Nonostante un inizio difficile, l'italiana ha cercato di rimanere competitiva, ma la precisione e l'aggressività della Garcia hanno fatto la differenza. Nel secondo set, Cocciaretto ha mostrato una maggiore determinazione, prendendo il comando con un vantaggio di 3-0. Tuttavia, Garcia è riuscita a riportarsi in gioco, costringendo l'italiana a lottare per mantenere il vantaggio. Il momento decisivo è arrivato al tie-break, con Garcia che è riuscita a prendere il controllo e a sigillare la vittoria con un punteggio di 7-5. Nel frattempo, sul campo Pietrangeli, Sara Errani ha affrontato un'altra sfida impegnativa contro Elina Svitolina. Nonostante un inizio difficile, la veterana italiana ha lottato con grinta, cercando di rimontare nel secondo set dopo aver perso il primo per 6-0. Tuttavia, Svitolina ha dimostrato di essere troppo forte e ha vinto il match con un netto 6-0, 6-2. In serata debutto per la testa di serie numero 1 per l'Italia, Jasmine Paolini. L'azzurra, sul campo del centrale, ha affrontato l'egiziana Sherif. Paolini è partita male perdendo il primo set al tie-break. Nel secondo set l'azzurra si è risvegliata ha annichilito l'egiziana con un netto 6 a 2. Nel terzo set, nonostante una splendida Paolini, alla fine a trionfare è stata la Sherif per 6-4.