Tennis, Internazionali BNL d’Italia, Passaro va al main draw, Pigato eliminata

PASSARO E GLI ALTRI AL MAIN DRAW

Il terzo main draw in carriera agli Internazionali BNL d'Italia per Francesco Passaro è stato tutto tranne che una passeggiata. In un match durato tre ore, scandito da tre set e altrettanti tie-break, l'italiano ha superato il croato Duje Ajdukovic, classificato al 129º posto nel ranking mondiale, con un punteggio finale di 7-6(5)/ 6-7(6)/ 7-6(3). Una sfida lunghissima e che, giunta al tie-break al terzo set, è stata interrotta per pioggia, proprio quando il croato sembrava potesse ribaltare le sorti del match. Una partita che spettacolare quella della Grand Stand Arena dove era presente anche il capitano della Nazionale Azzurra, Filippo Volandri, osservatore attento dell'incontro. Il match di Passaro, iniziato in mattinata, ha attirato diverse centinaia di spettatori e, sin dai primi game, la partita è stata un continuo botta e risposta tra i due tennisti. Intanto, sul campo 12 del Foro Italico, Diego Schwartzman ha conquistato l'accesso al main draw degli Internazionali BNL d'Italia, battendo Mikhail Kukushkin in tre set con un punteggio di 4-6 / 6-2 / 6-3. L’argentino, qualche giorno fa, ha annunciato che lascerà il tennis l'anno prossimo dopo il torneo di Buenos Aires, ma ha dimostrato ancora una volta la sua abilità e determinazione sul campo. Il “Peque” ha ricevuto i cori di tutti i tifosi presenti al campo 12, lui che a Roma aveva ottenuto la sua vittoria più importante contro Rafa Nadal, allora numero 2 al mondo, nel 2020. Infine, anche i francesi Terence Atmane e Gregoire Barrere hanno avanzato nel main draw degli Internazionali BNL d'Italia 2024, con vittorie rispettivamente su Harold Mayot e Felipe Meligeni.





PIGATO VS ROGERS

Nel frattempo, sul Centrale del Foro Italico, Shelby Rogers ha dominato il suo match contro Lisa Pigato, vincendo con un netto 6-1/6-0 in un'ora di gioco. La trentunenne americana, attualmente al 398º posto nel ranking WTA, ha mostrato la sua esperienza e potenza nei colpi, mantenendo costantemente il controllo del match. Lisa Pigato, ha provato a lottare per invertire l'inerzia dell'incontro, trovando, però, molte difficoltà nel contrastare il gioco aggressivo della Rogers, che ha giocato con grande equilibrio e precisione. Nonostante Pigato abbia cercato di ribaltare le sorti del match, Shelby Rogers ha mantenuto un ritmo implacabile, chiudendo il match senza concedere alcuna chance alla tennista azzurra.





ALLENAMENTI O FINALI

Non solo qualificazioni, ma anche gli allenamenti entusiasmano i tifosi presenti al Foro Italico per gli Internazionali BNL d’Italia. In mattinata, sul campo 3, Nadal e Tsitsipas si sono allenati davanti centinaia di appassionati e non solo. L’asso spagnolo debutterà contro un qualificato e, probabilmente, incontrerà Hurcackz al secondo turno. Non solo Nadal e Tsisipas. Nel primo pomeriggio grande spettacolo anche con il numero 1 della classifica ATP, Novak Djokovic e Dimitrov. Presenti anche gli Italiani, con Musetti, Fognini e Nardi che si sono allenati in mattinata. Nel primo pomeriggio, in campo anche Jasmine Paolini contro Anna Kalynskaya.