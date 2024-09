TENNIS, ITALIA QUALIFICATA ALLA FINAL EIGHT DI COPPA DAVIS GRAZIE AL BRASILE

PROMOZIONE ANTICIPATA

L’Italia è aritmeticamente qualificata per le Final Eight di coppa Davis, in programma a novembre a Malaga. Dove gli azzurri dunque potranno andare a difendere il trofeo conquistato lo scorso anno. La promozione anticipata è arrivata senza nemmeno scendere in campo, ci ha pensato il Brasile che ha battuto il Belgio. La nazionale azzurra chiuderà questa settimana di coppa Davis a Bologna affrontando l’Olanda, ma non ci sarà l’angoscia del risultato: sarà una festa, visto che la qualificazione è già stata acquisita. Appuntamento a partire dalle 15.00 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, come al solito si comincerà con i due singolari che terranno banco nel pomeriggio, poi in serata spazio alla sfida del doppio.





E’ ARRIVATO SINNER

In tribuna a fare il tifo per i compagni ci sarà anche Jannick Sinner; reduce dal trionfo e dalle fatiche degli US Open ha raggiunto i compagni a Bologna: ha cenato con loro in ritiro, contro l’Olanda farà il supporter. Come accadde un anno fa, molto probabilmente l’alto atesino -dopo essersi risparmiato nel girone- tornerà in campo con l’Italia alla Final Eight di Malaga per dare di nuovo l’assalto alla coppa Davis. La grande insalatiera in questi giorni sta facendo bella mostra di sé a bordo campo alla Unipol Arena ( vedi foto ).





GRAZIE BRASILE!

Perché l’Italia potesse festeggiare in anticipo è stato decisivo il successo del Brasile contro il Belgio. I verde oro avevano perso i primi due confronti con Italia e Olanda, ma non avevano sfigurato: stavolta hanno raccolto i frutti. Nel primo singolare è stato protagonista il promettente diciottenne João Fonseca, che ha battuto Rafael Collignon in tre set: parziali 6-3, 6-7, 6-3. Il punto decisivo per il Brasile e anche per l’Italia lo ha portato Thiago Monteiro, che ha battuto Zizou Bergs in rimonta: parziali 4-6, 7-6, 7-5.