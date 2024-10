Tennis, Novak Djokovic liquida Flavio Cobolli in due set e vola agli ottavi di finale dell'ATP di Shanghai

Novak Djokovic ha dimostrato ancora una volta uno stato di forma straordinaria al torneo Masters 1000 di Shanghai, puntando con decisione al suo 100° titolo Atp. A farne le spese è stato Flavio Cobolli: il giovane italiano, attualmente numero 30 del ranking mondiale e grande fan del campione serbo, è stato sconfitto con un netto 6-1, 6-2 in soli sessanta minuti durante i sedicesimi del Masters 1000 cinese. Più che una mancanza di Cobolli, è stata una pura dimostrazione di forza di Djokovic, che è apparso in gran forma e lontano dai dubbi che aveva espresso riguardo al suo futuro dopo gli ultimi US Open.





LA PARTITA

A Shanghai, un torneo che ha già vinto in passato per ben quattro volte, Djokovic sembra tornato in possesso di un gioco impeccabile: il suo servizio è stato estremamente preciso e la sua risposta efficace. Per Cobolli non c’è stata quasi possibilità di esprimere il proprio tennis. I dati della partita parlano chiaro: Djokovic ha totalizzato ben 20 vincenti, contro i soli sei del giovane italiano. Un punto cruciale del match si è avuto durante l’ultimo gioco: con un recupero spettacolare, Djokovic ha raggiunto Cobolli sul 15-15, poi si è portato in vantaggio con un eccellente colpo lungolinea. Con una volée di grande classe, ha annullato una palla break e ha chiuso il gioco con un lob perfetto, aggiudicandosi il match. Per Cobolli, nonostante la sconfitta, si tratta di un’occasione importante per fare esperienza e crescere attraverso sfide di questo calibro. Il prossimo torneo per l’azzurro sarà l’Atp 250 di Almaty, in Kazakistan. Djokovic, intanto, continua il suo cammino in Cina e affronterà negli ottavi di finale il russo Roman Safiullin, che ha battuto Frances Tiafoe, tredicesima testa di serie, in tre set.