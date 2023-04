Tennis, Svanisce il sogno di Sinner, sconfitto in finale a Miami da Medvedev

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

Il russo Daniil Medvedv vince il torneo Master 1000 di Miami battendo in finale Jannik Sinner, imponendosi in due set con il punteggio di 7-5, 6-3. Nulla da fare per l'Altoatesino che in semifinale aveva eliminato uno dei favoriti del torneo, il talento spagnolo Carlos Alcaraz. Per Sinner il russo è ancora tabu, infatti, per la sesta volta in carriera perde contro Medvedev. Una finale condizionata da problemi fisici per il tennista italiano, arrivato alla sfida decisiva affaticato e sulle gambe. Non 'è stata praticamente gara tra Sinner e Medvedev con il russo al comando dalle prime battute e archiviando la pratica in soli due set. Il tennista di Mosca è al quinto Masters 1000 in carriera e al quarto titolo dell'anno solare dopo Rotterdam, Doha e Dubai. Malgrado la sconfitta ci sono buone notizie per Sinner che da lunedì tornerà nella Top ten del ranking ATP, infatti salirà al nono posto. Sinner si è consolato con il calore del pubblico che gli ha tributato applausi e ovazioni per tutto il match.





Le parole di Sinner

"Complimenti Daniil, non solo per questo torneo ma per le ultime cinque finali", ha detto alla fine del match il campione azzurro "Hai giocato un tennis incredibile, tu e il tuo team state facendo un gran lavoro. Adesso inizia la stagione sulla terra, vediamo come te la caverai lì. Ti auguro il meglio". ha detto Jannik Sinner. Sul suo stato fisico l'italiano ha detto: "Oggi non stavo benissimo, ma grazie per il sostegno che vuol dire tanto. Non ho giocato al meglio, ma grazie a tutti. Due anni fa ho giocato la finale e l'ho persa, quest'anno lo stesso, ci vediamo il prossimo anno. Spero in futuro di vincere il trofeo grosso". A Miami comunque Sinner ha fatto grandi cose e archivia il Sunshine Double con una semifinale a Indian Wells e una finale a Miami.





Le parole di Medvedev

Il russo Daniil Medvedv si è complimentato con l'Altoatesino: "Tutti hanno apprezzato la semifinale con Carlos, io sono stato fortunato perché mentre tu correvi come un pazzo io ero già a letto". Poi Medvedev ha detto: "Non è facile recuperare dopo una partita del genere, ma congratulazioni a te e al tuo team perché arriveranno altre finali quest'anno e nelle prossime annate".