Tennis, Swiatek trionfa agli Internazionali BNL d'Italia

SINGOLARE FEMMINILE

Iga Swiatek vince gli Internazionali BNL d’Italia. Si tratta del terzo successo sulla terra rossa di Roma per la tennista numero uno al mondo dopo quelli del 2021 e del 2022. In una finale che ha visto affrontarsi le prime due giocatrici del ranking mondiale, Swiatek, 22enne di Varsavia, batte la bielorussa Aryna Sabalenka con un punteggio di 6-2, 6-3 in meno di un’ora e mezza. La finale di Roma è la replica della sfida per il titolo di Madrid di due settimane fa, dove Swiatek aveva trionfato dopo aver annullato tre match point a Sabalenka. La sfida di Roma, però, è più a senso unico, con Swiatek che da subito si è dimostrata superiore sul campo. Era dal 2000 che le prime due giocatrici del ranking non si affrontavano in due finali consecutive: all’epoca si trattava di Martina Hingis e Lindsay Davenport, con tornei a Indian Wells e Miami. La vittoria di Swiatek è una combinazione di fattori: la sua abilità nel gestire i momenti di pressione, la capacità di annullare le palle-break dell’avversaria e una costante superiorità tecnica e tattica rispetto alla Sabalenka. Un altro successo per la Swiatek che consolida il primato nella classifica WTA.





DOPPIO MASCHILE

La seconda semifinale di doppio degli Internazionali BNL d'Italia 2024 ha visto la coppia numero uno del ranking, composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos, affrontare il duo formato da Alexander Bublik e Ben Shelton, al loro debutto a Roma. Dopo 1 ora e 11 minuti di tennis intenso e spettacolare, il team argentino-spagnolo trionfa con un doppio 6-4. Una vittoria che permette a Granollers e Zeballos di accedere alla finale di domenica. Nel frattempo, la favola di Simone Bolelli e Andrea Vavassori agli Internazionali BNL d’Italia termina in semifinale. I due italiani, secondi nella Race to Turin, hanno ceduto con il punteggio di 6-2, 7-6(5) in un’ora e 21 minuti di partita contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic. Occhi puntati, quindi, sulla finale tra Granollers-Zeballos e Arevalo-Pavic che domani, alle 12, aprirà l'ultima giornata degli Internazionali BNL d'Italia.