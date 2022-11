Tensione altissima tra le due Coree, tra missili, colpi d'artiglieria e minacce di uso del nucleare

Tutto è iniziato nella notte italiana, le 6.51 ora locale, quando i vertici militari di Seul hanno reso noto che la Corea del Nord aveva lanciato “un missile balistico non identificato” verso il Mar del Giappone. Una versione confermata anche dal governo di Tokyo. Poi l’avviso di evacuazione, da parte delle autorità sudcoreane, per l’isola di Ulleungdo, al largo della costa orientale del Paese. Lanci che marcano una decisa escalation delle tensioni nella penisola coreana da parte del regime di Kim Jong-un, che ha lanciato oltre 40 missili dall'inizio del 2022.

LA COREA DEL NORD LANCIA ALMENO 17 MISSILI

I test sarebbero partiti da Wonsan, sulla costa orientale della Corea del Nord. Secondo le rilevazioni di Seul, uno dei tre missili balistici a corto raggio lanciato verso il Mar del Giappone a inizio giornata, ha volato attraverso il confine marittimo con la Corea del Sud. “della penisola, avvenuta oltre settant’anni fa. Un lancio definitodall’esercito sudcoreano. Sarebbero in totale almeno diciassette i missili lanciati dalla Corea del Nord.

LA RISPOSTA SUDCOREANA

I militari di Seul hanno riferito che i missili lanciati oggi dalla Corea del Nordalle acque territoriali sudcoreane. Per il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, che ha convocato d’urgenza una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale, la provocazione della mattinata è stata “e ha ordinato quindiUna risposta che non si è fatta attendere: Seul informa di aver lanciato tre” nelle acque a nord del confine marittimo intercoreano. Le operazioni, ha aggiunto il Comando di stato maggiore congiunto in una nota, hanno mostrato che la Corea del Sud intende rispondere. La Corea del Nord ha sparato, sempre verso il Mar del Giappone, cento colpi di artiglieria.

USA E COREA DEL SUD LAVORANO A MANOVRE CONGIUNTE

Secondo gli analisti, il lancio di missili della Corea del Nord rappresenterebbe un segnale di protesta in risposta alle nuove manovre militari aeree congiunte “iniziate tra gli Stati Uniti e la Corea del Sud, le prime di questo tipo negli ultimi cinque anni, considerate da Pyongyang una minaccia ai suoi confini. Le esercitazioni stanno coinvolgendo più di 240 aerei nel tentativo di rafforzare la posizione di deterrenza contro le minacce del Nord, che potrebbe presto condurre il suo settimo test nucleare.