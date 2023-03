Terremoto 4,6 in Molise. La scossa avvertita anche in Campania, Puglia, Abruzzo e Lazio

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

Il terremoto ha buttato giù dal letto centinaia di molisani. Ieri sera mancavano pochissimi minuti alla mezzanotte quando la terra ha tremato in provincia di Campobasso, la magnitudo definitiva dell’Ingv è stata fissata al 4.6, epicentro il comune di Montagano ma ha scosso anche altri 5 centri vicini. La gente in pigiama e persino con valigia al seguito si è riversata in strada ed ha passato gran parte della notte in auto, il più possibile a distanza da case e palazzi. Ad una prima ricognizione non ci sarebbero stati danni ma oggi in diversi comuni i sindaci hanno deciso la chiusura delle scuole proprio per operare le verifiche. Oltre che nel Molise, la scossa è stata chiaramente avvertita anche in alcune zone limitrofe della Campania, della Puglia, dell'Abruzzo e del Lazio.

PROTEZIONE CIVILE, NESSUN DANNO SEGNALATO

Non sono stati segnalati danni a persone o cose in seguito al terremoto di magnitudo 4.6 che ha colpito ieri sera la provincia di Campobasso. Lo rende noto la Protezione civile, che è in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale.