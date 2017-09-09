Terremoto in Messico, tre giorni di lutto nazionale

09 settembre 2017, ore 09:33 , agg. alle 09:43

Il bilancio delle vittime sale a 61

Il presidente messicano Enrique Pena Nieto ha reso noto il bilancio aggiornato del terremoto che ha sconvolto il centroamerica: si tratta di 61 vittime, di cui 45 hanno perso la vita a Oaxaca (delle quali 36 nella città di Juchitan), 12 nel Chiapas e 4 a Tabasco. Tre giorni di lutto nazionale in onore delle vittime del terremoto sono stati predisposti per il Paese dal presidente del Messico durante una visita a Oaxaca, nella quale ha ribadito l'appello alla popolazione a "stare all'erta" per l'eventualità di una nuova forte replica.


