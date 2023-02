Terremoto in Turchia e Siria, i morti sono ora 16.400, ormai poche le speranze di trovare altri sopravvissuti

BILANCIO DRAMMATICO, POCHE SPERANZE

Poche ore dopo il sisma l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva paventato 20mila morti. E purtroppo ci si sta avvicinando a una cifra del genere. Le vittime accertate sono al momento più di 16 mila e il bilancio si aggiorna di ora in ora. Si continua a scavare sotto le macerie, in condizioni rese ancora più difficili dal freddo con temperature che molto spesso sono sotto lo zero. Ancora ieri sono state estratte vive alcune persone, ma è logico aspettarsi che a questo punto, a 80 ore dal terremoto, le speranze di trovare sopravvissuti si affievoliscano. Le autorità sanitarie turche hanno intanto comunicato che sono almeno 62.914 le persone rimaste ferite a causa dei terremoti che hanno scosso il sud del Paese.

NORME ANTISISMICHE IGNORATE

Parliamo di terremoti, al plurale, perché in questo caso non c’è stata una scossa forte seguita da altre di assestamento; ma una serie di scosse devastanti. Alcuni palazzi si sono sbriciolati non nella notte tra domenica e lunedì, quando c’è stato il primo terremoto, ma nelle ore successive per scosse altrettanto distruttive. Nel paese è alta la polemica sulla facilità con la quale molti palazzi sono collassati: per quanto forti possano essere state le scosse, si può affermare senza troppi dubbi che negli anni passati le norme antisismiche non sono state rispettate in modo rigoroso. Peraltro in Turchia – zona sismica- si paga una tassa sui terremoti, ma i soldi incassati per prevenzione e sicurezza evidentemente non sono stati reinvestiti in modo corretto ed efficace.