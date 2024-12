Terribile incidente in Norvegia: bus in mare con 70 passeggeri a bordo Photo Credit: agenzia fotogramma

La corriera nel nord della Norvegia con circa 60-70 persone a bordo è stata coinvolta in un grave incidente ed è precipitata in mare. L'allarme è scattato alle 14.02 e sul posto, sulla E10 nel comune di Hadesl, si stanno dirigendo soccorritori da tutta la regione nord della Norvegia.

"Le condizioni meteorologiche sul posto sono pessime. Sono stati inviati sul posto elicotteri di soccorso da Bod› e Troms›, oltre ad altri servizi di emergenza", ha dichiarato Jan Eskil Severinsen, del Centro norvegese di coordinamento dei soccorsi, intervistato dall'emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk.

IL PRIMO BILANCIO SECONDO LE AUTORITA' LOCALI

E' di tre morti e quattro feriti gravi il primo bilancio del grave incidente avvenuto oggi nel nord della Norvegia, dove un bus è uscito di strada, finendo parzialmente in mare. Lo ha riferito il capo del distretto di polizia del Nordland, Bent Are Eilertsen, citato dall'emittente Nrk, secondo cui a bordo dell'autobus di linea viaggiavano 58 persone. Continuano le operazioni di soccorso per recuperare i passeggeri.