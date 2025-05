The Giornalisti a RTL 102.5: "Umberto Tozzi tra i miei idoli"

Tommaso Paradiso voce e leader dei The Giornalisti ha svelato le sue passioni e tutto sul nuovo album "Completamente Sold Out"

Dopo i sold out delle date del Completamente Tour all'Estragon di Bologna, al New Age di Roncade (TV) e quello già annunciato all’Atlantico di Roma, la band The Giornalisti colleziona un altro tutto esaurito per il concerto di giovedì 17 novembre all’Alcatraz di Milano. Durante il tour la band capitanata da Tommaso Paradiso presenta il nuovo disco "Completamente sold out". Il segreto del successo? "Viviamo tutto con semplicità, non abbiamo l'ansia delle visualizzazioni su YouTube né dei dati di vendita", dice Tommaso Paradiso a RTL 102.5 che poi ha ammesso che tra i suoi idoli c'è Umberto Tozzi e "tutto il cantautorato italiano".

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti