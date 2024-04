Buon compleanno Renée Zellweger. L'attrice premio Oscar si prepara a reinterpretare Bridget Jones

Voce morbida, intensità magnetica e un sorriso irresistibile: Renée Zellweger compie oggi 55 anni. Amatissima da almeno due generazioni per il ruolo dell'impacciata Bridget Jones, la sua è una carriera costellata di successi, con due Oscar, quattro Golden Globes e due BAFTA tra i tanti premi ricevuti. Tutto parte nel 1994, anche se il film con cui conquista la meritata notorietà è Jerry Maguire, recitato con Tom Cruise e uscito due anni dopo. Indimenticabile la scena in cui il suo personaggio, Dorothy, risponde ad una agognata dichiarazione d'amore con un "mi avevi già convinto al ciao". Il primo Oscar arriva nel 2003 con Ritorno a Cold Mountain, dramma ambientato durante la Guerra di Secessione. Altra acclamazione internazionale è nel 2019, quando dopo anni di ritiro dalle scene, interpreta Judy Garland nei suoi ultimi mesi di vita, nel biopic Judy.





BRIDGET STA PER TORNARE

Innegabile però che il successo planetario sia arrivato con un film più pop:, uscito nel 2001 e che la consacra a icona. Una donna alla ricerca di se stessa, tra carriera e amore. Una di noi, lontana dai modelli irrealistici, sempre alla moda e ben pettinati. Bridget mette in piega i capelli col ferro da stiro, fantastica su scenari che non accadranno mai, fugge da genitori ingombranti che la vorrebbero sposata, dice parolacce, prova più volte la pronuncia di "Cecenia" per fare bella figura in un mondo di snob, corre dietro all'uomo che ama in mutande - rigorosamentePoco importa che dall'altra parte ci siano Hugh Grant o Colin Firth: la vera protagonista è lei. Amatissima dal pubblico, che ha seguito con passione anche i sequel, tanto che sta per vedere la luce il quarto capitolo:Le riprese inizieranno a Maggio.