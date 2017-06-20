Thomas a RTL.it: "Stiamo già scrivendo canzoni nuove!"

Il cantante si prepara anche per i due concerti a novembre a Roma e Milano

Dopo l'esperienza "super positiva, una palestra di vita" ad Amici, Thomas è pronto per affrontare le sue nuove mille sfide. "Stiamo già scrivendo dei pezzi nuovi e sono felice di aver fatto conoscere la mia visione di musica a tantissime persone", racconta a RTL.it. Thomas è stato premiato sul palco dell’Arena di Verona ai Wind Music Awards per il Disco D’oro di "Oggi più che mai" e annuncia due live a novembre: l’11 novembre a Roma (Atlantico) e il 12 novembre a Milano (Fabrique).

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti