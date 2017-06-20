Thomas a RTL.it, Stiamo già scrivendo canzoni nuove!

Thomas a RTL.it: "Stiamo già scrivendo canzoni nuove!"

Redazione Web

20 giugno 2017, ore 12:32

Il cantante si prepara anche per i due concerti a novembre a Roma e Milano

Dopo l'esperienza "super positiva, una palestra di vita" ad Amici, Thomas è pronto per affrontare le sue nuove mille sfide. "Stiamo già scrivendo dei pezzi nuovi e sono felice di aver fatto conoscere la mia visione di musica a tantissime persone", racconta a RTL.it. Thomas è stato premiato sul palco dell’Arena di Verona ai Wind Music Awards per il Disco D’oro di "Oggi più che mai" e annuncia due live a novembre: l’11 novembre a Roma (Atlantico) e il 12 novembre a Milano (Fabrique).

Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari a RTL 102.5: “Cantare ‘Amaro’ insieme ai fan e condividere con loro i momenti ‘amari’ della vita è stato bellissimo. Stiamo lavorando molto e abbiamo del materiale che ci gasa”

Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari a RTL 102.5: “Cantare ‘Amaro’ insieme ai fan e condividere con loro i momenti ‘amari’ della vita è stato bellissimo. Stiamo lavorando molto e abbiamo del materiale che ci gasa”

Nel corso di “The Flight”, il cantante ha presentato il videoclip del brano “Amaro”, girato insieme ai fan durante un’esperienza unica con la band

“Monster: La Storia di Ed Gein”, su Netflix la serie sul serial killer che ha Ispirato Psycho e Il Silenzio degli Innocenti

“Monster: La Storia di Ed Gein”, su Netflix la serie sul serial killer che ha Ispirato Psycho e Il Silenzio degli Innocenti

Articolata in otto episodi, la nuova stagione è forse la più disturbante della trilogia ideata da Ryan Murphy

Star Wars torna al cinema con The Mandalorian and Grogu

Star Wars torna al cinema con The Mandalorian and Grogu

Il trailer svela il nuovo capitolo diretto da Jon Favreau. Un passaggio dalla serialità al grande schermo che cerca di unire fan storici e nuove generazioni