"Tifo per il Monza? Non lo so...", cosa racconta Massimo Boldi in radiovisione su RTL 102.5

Milan o Monza? Domanda da cento milioni di dollari per Massimo Boldi, da sempre con il cuore rossonero. Però, stavolta deve fare i conti con un fuoriprogramma calcistico davanti agli occhi di tutti: la favola di Silvio Berlusconi (e Galliani) che hanno portato il Monza in serie A. Per chi tiferà Mr. Cipollino? In diretta su RTL 102.5 News Massimo Boldi racconta tutto il calcio, minuto per minuto, senza freni. E dice: "Si parla più del Monza che del Milan. Tutto questo è plausibile perché l'ha preso Berlusconi. Sono stato alla festa del Milan quando ha vinto lo scudetto, siamo stati insieme e abbiamo festeggiato. Poi non li ho sentiti più". Boldi è legato a Silvio Berlusconi da una profonda amicizia quarantennale. Poi arriva la domanda da cento milioni di dollari: tiferai Monza? "Non lo so", puntualizza Boldi. "Penso di rimanere fedele al Milan. A cosa tieni? All'Inter, alla Roma. Io dico al Milan", conclude. Il campionato sta per iniziare, manca poco: fischio d'inizio il prossimo 13 agosto. Boldi sembra avere le idee chiare.