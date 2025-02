TikTok è la piattaforma social su cui gli italiani trascorrono più tempo

I nuovi media di questa generazione ci assorbono sempre di più. Se abbiamo l’impressione che tutti quanti siano (o forse dovremmo dire “siamo”) sempre più immersi nelle attività social, arriva un nuovo studio a confermare questa sensazione. L’ultimo report Digital 2025, curato da We are Social, ha collezionato molti dati relativi alle pratiche online degli italiani, a partire dal numero di connazionali connessi a Internet, arrivando alle piattaforme più utilizzate dagli utenti.





Il boom di TikTok

Nonostante il tema del digital divide rimanga di stretta attualità (sono molte le zone del nostro Paese non raggiunte dalla connessione veloce), in Italia il 90% della popolazione risulta connesso a Internet e trascorre un tempo medio online di quasi 6 ore al giorno. A collegarsi sulle piattaforme, creando contenuti e interagendo con gli altri profili (dunque agendo attivamente e non da semplici spettatori), sono circa 42 milioni di italiani, il 71% della popolazione.

In media gli utenti utilizzano 6 piattaforme nel corso di un mese e, come potevamo aspettarci, è TikTok la fonte di intrattenimento online davanti alla quale passiamo più tempo. Si parla di circa 30 ore in totale ogni mese. Al secondo posto si classifica YouTube, con circa 17 ore e, successivamente, Instagram con 15 ore.

Ovviamente, sono soprattutto gli spazi del “tempo libero” a essere colonizzati dall’intrattenimento fornito da queste applicazioni; questo avviene nel 46% dei casi. Gli utenti scelgono di utilizzare i social anche per tenersi informati (risponde così il 47% degli intervistati) e per restare in contatto con amici e familiari (43%).