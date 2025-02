Instagram: arriva il tasto “non mi piace” nei commenti

Gli ambienti social sono spesso ostili: a tutti è capitato di leggere le singolar tenzoni che coinvolgono due o più utenti che – quando va bene – dibattono animatamente attorno a un tema, quando va male si insultano malamente. Messi da parte i popcorn, le dinamiche di interazione nei commenti ai post sembra stiano diventando sempre più polarizzate e capita di sovente che l’algoritmo proprio delle piattaforme proponga vere e proprie “echo chambers”: ambienti personalizzati attorno al singolo utente che riducono le occasioni di apertura a punti di vista variegati.

Nell’ottica di provare a mitigare queste dinamiche, Instagram ha dato il via a una fase di sperimentazione che sta coinvolgendo, un ristretto numero di utenti: il pulsante “non mi piace”.





“Non mi piace”

Gli esperti di social e tecnologia l’hanno definita come una funzione “downvote”. In sintesi, nel momento in cui, navigando sui social, ci si imbatte in un commento non gradito, sarà possibile cliccare il pulsante “non mi piace”, esprimendo il proprio biasimo. Questa possibilità, tutta nuova su Instagram, a dirla tutta, è già stata ampiamente testata ed è attualmente disponibile su altre piattaforme. Basti pensare a social come Reddit (particolarmente popolare all’estero, meno in Italia) o YouTube che l’hanno inaugurata già da molti anni.

Il capo della piattaforma del gruppo Meta, Adam Mosseri, è intervenuto per confermare il via alla sperimentazione e per chiarire meglio la funzione: "Alcuni di voi - ha scritto in un post su Threads - potrebbero aver visto che stiamo testando un nuovo pulsante nei commenti di Instagram: questo offre alle persone un modo privato per segnalare che non gradiscono quel particolare commento. Voglio essere chiaro: questo è un test, nessuno saprà se clicchi il pulsante". Il pulsante, al momento, è appannaggio solo di un gruppo molto ristretto di persone (presumibilmente statunitensi) e, una volta attivato, garantirebbe l’anonimato all’internauta che lo ha cliccato.

"La nostra speranza – prosegue Mosseri – è che questo possa aiutare a rendere i commenti più amichevoli su Instagram”. Successivamente un portavoce di Meta ha riferito al sito specializzato TechCrunch che lo scopo principale del tasto 'Non mi piace' è migliorare la qualità della sezione commenti, facendo così eco al ceo di Instagram.