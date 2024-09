“Friends forever”: Mancini e Spinazzola insieme a Capri. La reunion diventa virale

Dai social arrivano i primi indizi e in Rete si scatenano commenti e curiosità. Perché Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola, accompagnati dalle mogli Elisa Baggiani e Miriam Sette, trascorrono un weekend insieme a Capri. I due ex compagni di squadra visitano i faraglioni dopo aver noleggiato una barca e si godono una giornata all’insegna del relax. Lontano dai paparazzi. Me le Instagram Stories raccontano per filo e per segno la giornata, anche perché sui social campeggia una dedica: “Friends forever". Amici per sempre. Ultimi giorni di vacanza prima del ritorno alla normalità, ma tutto all’insegna dell’amicizia.



Uno alla Roma, l’altro al Napoli. Mancini con la maglia giallorossa, Spinazzola nelle fila di Conte. Gli indizi sul weekend a Capri arrivano dalla moglie dell’ex esterno giallorosso (che attualmente è al Napoli di Antonio Conte).

PRIMA VOLTA A CAPRI

“Prima volta a Capri”. Miriam Sette, moglie di Spinazzola, emozionatissima, documenta tutta la vacanza lampo nel Golfo di Napoli. I tag sui social sono l’indizio che ci riconduce al romanista Mancini. Potrebbero aver fatto tappa all’Aenama e core, storico locale di Capri, magari per trascorrere qualche ora all’insegna della musica dal vivo. Chissà. Non è la prima volta che le vacanze dei calciatori sono virali: due anni fa, Mancini, Pellegrini e Spinazzola si improvvisarono ballerini in Sardegna. Il risultato, sui social, fu sorprendente.