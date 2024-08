Tonali pronto a tornare in campo dopo 10 mesi di squalifica Photo Credit: agenziafotogramma.it

Il centrocampista del Newcastle è stato convocato per la partita di questa sera contro il Nottingham Forest

A distanza di dieci mesi Sandro Tonali sta per tornare in campo. Il centrocampista del Newcastle era stato squalificato per scommesse a ottobre 2023. Il tecnico del club inglese Eddie Howe lo ha convocato per la sfida di Carabao Cup contro il Nottingham Forest, in programma stasera alle ore 21.00. Tonali torna in campo: ecco le sue parole L'ex calciatore del Milan in alcune dichiarazioni rilasciate ai canali social del Newcastle non ha nascosto la felicità per il tanto atteso ritorno sul terreno di gioco: "Sono contento, mi sento bene perché la squadra e i tifosi erano qui insieme a me. Non sono mai stato solo in questi 10 mesi e questo è stato importante. I primi tre mesi sono stati molto difficili. Per me questo è un nuovo momento nella mia vita anche per la mia famiglia ed i miei amici, ma anche la squadra che lavora insieme a me. Mi sento bene ora“. I 16 incontri in Italia Oltre ai dieci mesi di stop dal campo, Sandro Tonali era stato sanzionato dalla Figc anche con l'impegno di partecipare ad un percorso terapeutico e ad un programma educativo in Italia composto da 16 appuntamenti. Il calciator ora commenta: “Sono tornato in Italia per 16 incontri con i ragazzi. È stato importante per me e per i giovani calciatori perché questo è un problema di vita. Sono fortunato di lavorare nel calcio, la vita è differente per chi fa altri lavori. Lo psicologo e i giovani mi hanno aiutato, ho parlato con ogni persona in Italia e ogni persona ha parlato con me per aiutarmi". Tonali tornerà in Nazionale Salvo sorprese, Tonali - che ha dovuto saltare gli Europei giocati in Germania questa estate - tornerà ad essere convocato nella Nazionale. Il ct Luciano Spalletti, infatti, in vista delle partite di Nations League contro la Francia (6 settembre) e Israele (9 settembre) dovrebbe arruolarlo, per aumentare il livello di qualità nella linea mediana degli azzurri.

Argomenti

Newcastle Sandro Tonali

