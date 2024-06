Tony Effe e Giulia De Lellis fotografati da "Chi" a Napoli. "Erano al concerto di Geolier"....

Potrebbe essere lo scoop dell'estate? Non esageriamo, c'è di base solo una bella amicizia. Non perdiamo di vista Giulia De Lellis , influencer e personaggio tv, che dopo la rottura con G iano Del Bufalo è stata fotografata da "Chi" con Tony Effe (rapper romano che si è esibito al Centrale del Foro italico in occasione del Radio Zeta Future hits live ). A Napoli, Giulia e Tony sono stati paparazzati dopo il concerto di Geolier - che si è svolto al Maradona. I due, a quanto pare, hanno cenato insieme.

Una serata come tante altre, all'insegna della musica che ha catalizzato tutti. Geolier, che è il personaggio del momento, ha fatto sold out allo stadio Maradona. Tre giorni indescrivibili per migliaia di fan, giunti da ogni parte d'Italia. Ma tra loro c'erano anche la De Lellis (ex di Andrea Damante) e Tony Effe. "La strana coppia", verrebbe da dire. La coppia che nessuno si aspettava. Secondo i beninformati ci sarebbe solo una bella amicizia, nulla di più.

GIULIA DE LELLIS E LA STORIA CON GIANO DEL BUFALO, PERCHE' SPUNTA TONY EFFE?

Single. Giulia De Lellis non è impegnata, dopo la fine storia con Giano Del Bufalo. I due, lo ricordiamo, sono usciti allo scoperto, dopo un evento a Venezia dove si sono conosciuti casualmente. Un vero colpo di fulmine. Tutto, però, è finito a stretto giro di posta. Palla al centro. E si volta pagina.

La De Lellis, quindi, non è assolutamente legata a Tony Effe. Le foto di "Chi", che sono un bel boccone per gli amanti della cronaca rosa, raccontano soltanto una serata post concerto tra amici. Nulla di più. Tra l'altro, Tony Effe è stato accostato di recente a Chiara Ferragni per un presunto flirt. Ma questa strana, sospetta, sintonia con Giulia De Lellis potrebbe rimescolare le carte. E' estate, si sa: il gossip esplode.