Torna in primo piano il fenomeno anarchico in Italia, manifestazioni e azioni per Alfredo Cospito, l'intelligence alza l'allerta

Prima ci sono state le azioni contro sedi diplomatiche italiane all’estero. Incendiata l'auto di un funzionario diplomatico in servizio all' Ambasciata d'Italia a Berlino ; mentre a Barcellona è stata sfondata la vetrata del palazzo in cui ha sede il Consolato Generale d'Italia e imbrattata una parete dell'ingresso dell'edificio. La Procura di Roma è in attesa delle informative da Digos e Ros per procedere ed avviare fascicoli di indagine, ma si segue la pista anarchica, che sembra scontata: "Libertat Cospido ", " Amnistia totale " e " Stato italiano omicida " sono le scritte ritrovate su un muro del Consolato.

L’Italia torna alle prese con il fenomeno anarchico. Sembrava sopito, ma ora ha mandato ripetuti segnali di risveglio. La miccia è stata la vicenda di Alfredo Cospito, anarchico insurrezionalista detenuto con il regime carcerario previsto dall’articolo 41 bis . Cospito è accusato di reati legati al terrorismo e sta scontando una pena di 10 anni nella prigione di Sassari. Da più di 100 giorni sta facendo lo sciopero della fame per protestare contro il carcere duro : è notevolmente deperito e le sue condizioni di salute iniziano a destare preoccupazioni. Le azioni di questi giorni sono svolte per solidarietà nei suoi confronti.

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

PROTESTE E SCONTRI A ROMA

Ieri sera a Roma, in zona Trastevere, momenti di tensione con scontri tra manifestanti anarchici e polizia. Un agente è rimasto ferito alla testa, fermata una persona che ha partecipato alla protesta. In piazza Trilussa sono stati lanciati sassi e bottiglie contro i blindati delle forze dell’ordine. Le scene di guerriglia urbana, che hanno spaventato turisti e romani, sono durate per circa un’ora. Poi un gruppo di manifestanti si è asserragliato in un garage in via dei Panieri: circa 30 anarchici sono poi stati fatti uscire e portati in questura.





ALLERTA ALZATA

Questa serie di episodi ha fatto alzare il livello di allerta dell’intelligence, che a questo punto si aspetta altre azioni da parte degli anarchici in lotta per Alfredo Cospito. Verrà alzato il livello di guardia, soprattutto intorno agli obiettivi considerati sensibili: le carceri, le sedi dei ministeri e più in generale i palazzi istituzionali. Il fenomeno anarco insurrezionalista è sicuramente indebolito rispetto a qualche anno fa, ma è ancora presente. Le autorità lo sanno, lo hanno capito dagli episodi di questi giorni, e non hanno alcuna intenzione di sottovalutare la situazione.