Torna la Champions League, domani Benfica-Inter, mercoledì il derby italiano Milan-Napoli

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

BENFICA FAVORITO

Nel 2023 l’Inter è riuscita a non vincere contro Salernitana, Spezia, Sampdoria, Empoli, Bologna. Ci si chiede come possa superare il Benfica nei quarti di Champions League. La risposta è che i nerazzurri partono sfavoriti, ma nel calcio non si sa mai. Anche perché la squadra di Simone Inzaghi nelle serate più difficili e prestigiose spesso ha saputo dare il meglio. A Lisbona non ci saranno gli infortunati Skriniar e Calhanoglu. Gli indizi di formazione portano alla conferma della vecchia guardia, si punta sull’usato sicuro, che poi tanto sicuro non lo è più, visti i ripetuti segnali di forma scadente. In regia annunciato Brozovic, che nelle ultime partite ha svogliatamente passeggiato per il campo. In attacco Dzeko e Lautaro Martinez, che ultimamente hanno tirato pochissimo in porta (Lukaku sbaglia troppo, ma almeno ci prova).





USCIRE DALLA CRISI

Simone Inzaghi ormai pare aver perso il controllo della squadra, subisce l’emergenza senza riuscire a invertire la rotta. La squadra pare sgonfia, sul piano fisico ma anche psicologico. A Salerno ha dominato e sprecato, sembrava quasi che attendesse con fatalismo la beffa che puntualmente si è concretizzata, con il cross sbagliato di Candreva che si è trasformato in pareggio. Quando pensi che qualcosa di negativo possa accadere, allora accadrà. L’Inter a Lisbona deve essere brava a voltare pagina. Il Benfica è squadra di qualità, saldamente in testa nel campionato portoghese, anche se sabato ha perso contro il Porto ( che l’Inter ha eliminato negli ottavi). L’allenatore del Benfica Schmidt ha dichiarato : “Non mi fido degli ultimi KO dell’Inter, in Europa la storia è diversa, loro hanno un gioco molto fisico, noi dobbiamo fare del nostro meglio”. Tra i portoghesi non ci sarà Otamendi, occhio all’ex interista Joao Mario.