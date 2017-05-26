Totti, Dopo i complimenti di Maradona, posso anche smettere

26 maggio 2017

Il Pibe de oro lo aveva definito "il migliore mai visto"

Francesco Totti giocherà la sua ultima partita contro il Genoa e ha già raccolto gli applausi di tutta l’Italia per la sua brillante carriera. Tra i complimenti ricevuti, c’è quello del Pibe de Oro Diego Armando Maradona che ha definito il capitano giallorosso come "il migliore visto in tutta la mia vita". Oggi l’attaccante ha ricevuto il diploma "Honoris Causa" del master in strategie per il business dello sport e, a margine della cerimonia, ha commentato così: "Cosa ho pensato quando ho visto che Maradona ha detto pochi giorni fa che sono miglior giocatore che ha visto in tutta la sua vita? Che posso anche smettere".

"Fortunatamente - prosegue - ho realizzato il mio sogno sin da bambino, cisono arrivato piano piano con i miei mezzi, con ladeterminazione, con fortuna e con la voglia di costruirmi unfuturo. E con l'aiuto della famiglia, che per un giovane è lacosa più importante, ti fa crescere nel modo migliore. I mieigenitori mi hanno insegnato l'educazione e il rispetto,soprattutto nei confronti del prossimo. Ho avuto questa fortuna,e tuttora mio padre e mia madre mi stanno dietro le spallequotidianamente. E' grazie a loro se sono arrivato fino a questopunto"

