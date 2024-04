Totti-Ilary, la guerra degli ex continua? Su Gente (in esclusiva) la versione di Francesco

Totti- Ilary: loro, ancora una volta, al centro del gossip. Dopo il clamoroso divorzio, la notizia bomba dell'estate 2022, arriva un'esclusiva pazzesca di Gente - diretto da Umberto Brindani - in edicola da venerdì 12 aprile.

Il settimanale svela in esclusiva nuovi retroscena sul divorzio Totti-Blasi, che li vede davanti al giudice in due procedimenti diversi. La prossima udienza del processo dei Rolex sarà il 19 aprile. Valore stimato: dai 400 mila agli 800 mila euro per quattro orologi. Totti andrà in tribunale con scontrini, assegni e bonifici che attestano che gli orologi sono pezzi della sua collezione, Ilary sostiene che sono regali ricevuti da lui.

La prossima udienza del divorzio sarà invece il 31 maggio e l’ex calciatore sgancerà la bomba: persone a lui vicine hanno confermato a Gente che Totti ritiene di avere qualche prova che possa dimostrare almeno un’altra relazione extraconiugale precedente di Ilary Blasi, oltre a quella già confermata dal diretto interessato Cristiano Iovino. Sarà tutto vero? Per adesso è già partita la caccia all’uomo del mistero. Si tratta, per adesso, solo di indiscrezioni. I processi si fanno in tribunale e si ascoltano, sempre, due campane.

LE FOTO DI VASCO ROSSI

Vasco Rossi è stato colto dai fotografi di Gente in un momento di quotidianità tra chiacchiere e baci affettuosi con sua moglie Laura Schmidt. Le foto, pubblicate sul settimane, sono una vera chicca.

Nei giorni scorsi, invece, è diventato virale il video del Komandante in stile vigile urbano sui colli bolognesi. Vasco Rossi, bloccato in un ingorgo, si è messo (per gioco) a dirigere il traffico. Ed un utente diTikTok @ChefDave96 ha ripreso la scena pubblicando tutto sui social.