Totti: "Torno a giocare? Non è uno scherzo". Ipotesi Como, mentre a Roma Juric rischia l'esonero

Totti al Como?

Roma in crisi, Juric a rischio esonero

Pellegrini: "Abbiamo fatto schifo

"Non è uno scherzo. Ci sono due squadre"., intervistato a margine della tappa di Miami dell''EA World Legends Padel Tour', ha chiarito la situazione rispetto all'ipotesi che torni a giocare a calcio. L'ex capitano della Roma ha aggiunto: "No, non è assolutamente uno scherzo, bisogna vedere cosa mi dicono la testa e il fisico. La testa già conosce la risposta, mentre il fisico sarà da vedere come reagisce. Ci sono due squadre, chissà il prossimo anno cosa ci può riservare".Il Pupone ha ribadito che, a suo modo di vedere, per tornare a calcare i campi di Serie A "ci vogliono due mesi di allenamento". Ildi Fabregas, ad oggi, appare la meta più probabile. L'ultima partita di Totti risale al 28 maggio 2017, quando l'Olimpico di Roma e tutta Italia si commossero di fronte al lungo, lunghissimo addio del numero 10 per antonomasia. La storia dello sport è piena di grandi ritorni, anche fuori tempo massimo. Da Michael Jordan (per due volte - la prima ha vinto altri tre campionati) a George Foreman, che si riprese il titolo dei massimi a 45 anni e 9 mesi, contro un pugile di 27.Pensi a Totti e pensi al gossip (l'ultimo riguarda il presunto flirt con Marialuisa Jacobelli ) e soprattutto alla Roma. A Trigoria sono ore difficili. Ieri la cocente sconfitta esterna contro la Fiorentina (5-1) . Il futuro diin panchina è tutt'altro che certo. In queste ore rimbalzano tante voci, dal clamoroso ritorno di Daniele De Rossi (casualmente, al rientro nella Capitale da un periodo di vacanza a New York proprio oggi) a quello altrettanto romantico di Claudio Ranieri, che a 73 anni compiuti potrebbe chiudere la carriera da allenatore di club nelle vesti - ancora una volta - di salvatore della patria.Nell'intervista post partita, ieri Juric ha escluso le dimissioni e ha ostentato grande delusione: "Mai pensato di dimettermi, una sconfitta non cambia. Se sono a rischio? Sappiamo come è il calcio, noi lavoriamo, decidono altri, di sicuro abbiamo buttato nel cesso 40 giorni di lavoro, stasera è mancato tutto. Mai accaduto di sentirmi così". Da parte sua capitan Pellegrini ci ha messo la faccia: "Se il problema fossi io sarei pronto ad andare via per il bene della Roma. Bisogna guardarci in faccia ed essere onesti, essere uomini, abbiamo fatto schifo.