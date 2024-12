Tra Natale e Capodanno saranno 11 milioni gli italiani in viaggio. Ecco le mete preferite

Sono 11 milioni e mezzo gli italiani pronti a mettersi in viaggio tra Natale e Capodanno. A rivelarlo è un’indagine Coldiretti/Ixè, che evidenzia una ripresa delle partenze rispetto al 2023. Un’occasione per trascorrere le feste fuori casa o per raggiungere amici e parenti, magari approfittando di qualche giorno di ferie per recuperare del tempo insieme a chi si ama, e che non si riesce a frequentare quanto si vorrebbe nel resto dell'anno. Ma non solo. Perchè tra le mete preferite ci sono le città d'arte, per visitare monumenti e fare shopping tra le luminarie; la montagna, all'insegna del divertimento sulla neve; la campagna, per ricaricarsi nella pace della natura.





SEI GIORNI FUORI E TANTO CIBO

Una vacanza che durerà in media sei giorni, per una spesa che si aggira sui 674 euro a testa, con un incremento del 12% rispetto allo scorso anno. Soluzione preferita per l'alloggio, restano le seconde case o le abitazioni di conoscenti, scelte dal 44% dei vacanzieri. Seguono hotel, bed and breakfast e agriturismi. In cima agli interessi degli italiani, la tavola, con un terzo del budget complessivo speso tra pasti e souvenir tipici dei luoghi che si visitano. Boom delle esperienze enogastronomiche, come i laboratori per imparare a realizzare le specialità del periodo natalizio, come torrone, pandoro e panettone.





META PREFERITA IL BELPAESE

Quanto alle mete, in testa c'è il Belpaese: la maggior parte dei viaggiatori infatti resterà in Italia e 1 su 5 prediligerà una località all'interno della sua regione. Anche se i dati sottolineano un incremento del turismo estero, nonostante le preoccupazioni date dalle tensioni internazionali.