Traffico ferroviario in tilt, Italia spezzata in due per un incidente a Firenze; ritardi cancellazioni e pesanti disagi

La circolazione ferroviaria è in tilt. La notte scorsa un treno merci è uscito dai binari all’altezza di Firenze Castello . Alcuni vagoni si sono ribaltati sulla massicciata, abbattuti alcuni pali della linea elettrica. L’incidente è avvenuto intorno alle due e mezza e non ha provocato feriti. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio, ma i tempi non saranno brevissimi. La circolazione sulla linea Altà Velocità tra Firenze e Bologna è interrotta in entrambe le direzioni . Sono stati allestiti servizi sostitutivi con autobus, ma non è semplice “riproteggere” tutti i passeggeri. Alcuni treni che da Roma viaggiano verso nord vengono deviati sulla linea Pisa-Genova, ma diversi convogli sono stati cancellati, per ora sono 23 solo per l’Alta Velocità, ma è un numero destinato a crescere. E si registrano ritardi molto consistenti, che in alcuni casi sono di tre ore. Per chi da Bologna va verso sud la deviazione è sulla linea adriatica. Paralizzata anche la circolazione dei treni locali in Toscana , in particolare sulla linea Firenze-Prato-Viareggio.

MIGLIAIA DI PASSEGGERI APPIEDATI

Sul fronte ferroviario l’Italia è dunque spezzata in due. Le ripercussioni si sentono anche lontano da Firenze, soprattutto per i treni a lunga percorrenza: alcuni non vengono fatti partire per evitare che vadano a intasare una linea interrotta. Si stanno vivendo ore di caos nelle stazioni, soprattutto a Roma Termini, Firenze Santa Maria Novella, Milano Centrale. Ci sono migliaia di viaggiatori in attesa di sapere se e quando riusciranno a partire. Disagi anche per le molte persone che stanno cercando di raggiungere Milano per il Salone del Mobile. Sui social sono già stati pubblicati numerosi post di protesta di passeggeri appiedati o in forte ritardo. Al momento non si conoscono i tempi in cui la circolazione tra Firenze e Bologna potrà riprendere. Ma sicuramente non sarà facile assorbire i ritardi prima di sera. Peraltro siamo alla vigilia di un lungo ponte per il quale sono previsti intensi flussi di viaggiatori. Al momento non sono note le cause dell’incidente che ha coinvolto un convoglio merci di una compagnia esterna rispetto a Trenitalia.