Tragedia a Cagliari, trovati due giovani morti nella notte dopo una battuta di caccia

TRAGEDIA A QUARTUCCIU

Due giovani cacciatori di 28 e 27 anni sono stati trovati morti nella notte dai carabinieri in una zona boschiva di Mela Murgia, a Quartucciu, vicino a Cagliari. Secondo i primi accertamenti, si sarebbe trattato di un tragico incidente di caccia: il ventisettenne avrebbe sparato accidentalmente alla nuca dell’amico e, sopraffatto dalla disperazione, si sarebbe poi tolto la vita utilizzando il fucile di proprietà dell’altro, che era l’unico a possedere il porto d’armi.





LE INDAGINI DEI CARABINIERI

Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo e dalla compagnia di Quartu Sant’Elena, mirano a chiarire i dettagli dell’accaduto. Il piano di ricerca è stato attivato ieri sera, dopo che le famiglie dei due ragazzi avevano lanciato l’allarme per il mancato rientro dei giovani, usciti per una battuta di caccia. Le squadre di soccorso, coordinate dalla prefettura, hanno rintracciato la posizione dei loro telefoni cellulari, ancora attivi ma senza risposta. La tragica scoperta è avvenuta intorno alle 2 di notte, in località Santu Lianu, grazie all’intervento dei carabinieri di Burcei, supportati dai vigili del fuoco e dal Corpo Forestale regionale. I cadaveri sono stati trovati vicini, e il fucile utilizzato era accanto ai corpi. I rilievi tecnici sono tuttora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.