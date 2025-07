Tragedia sull'A1: Camion travolge un'auto ferma in galleria, tre vittime

Un drammatico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sull'autostrada A1 Direttissima, all’interno della galleria di Base, nel tratto compreso tra Firenzuola e Badia, in direzione Bologna, nel territorio comunale di Barberino di Mugello (provincia di Firenze). A rimanere coinvolti nello schianto sono stati un camion e una Fiat Panda con a bordo cinque persone. Pesantissimo il bilancio: un uomo di 69 anni e due donne, apparente età di 40 e 60 anni, hanno perso la vita mentre una bambina di 5 anni è in prognosi riservata all'ospedale pediatrico fiorentino Meyer e un'altra donna, 35 anni, è in condizioni molto gravi, per un politrauma, ed è ricoverata al trauma center del policlinico di Careggi. Anche per lei prognosi riservata.





LA DINAMICA

Secondo una prima ricostruzione, l’utilitaria si sarebbe arrestata improvvisamente sulla corsia di marcia. Alcuni veicoli sopraggiunti sarebbero riusciti a scansarla, ma il mezzo pesante che seguiva non avrebbe avuto lo spazio necessario per evitare l’impatto, nonostante un tentativo di frenata. L’urto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno utilizzato attrezzature specifiche come cesoie e divaricatori per estrarre i passeggeri dall’abitacolo accartocciato. Per tre degli occupanti, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: il medico del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso. La donna e la bambina ferite sono state trasportate d’urgenza in ospedale, entrambe in condizioni critiche. A bordo dell’auto si trovava anche un cane, morto nell’impatto.





IL TRAFFICO

La circolazione sull’autostrada è stata completamente interrotta dalle 14:30 fino a poco prima delle 16:00, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte della Polizia Stradale, coadiuvata dal personale di Autostrade. Le immagini delle telecamere installate nella galleria sono al vaglio degli inquirenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Il traffico è tornato regolare poco dopo le 16:45, con la riapertura completa della Direttissima in direzione Bologna.