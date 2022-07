Tragedia sulla Marmolada, 11 vittime in totale: 10 corpi recuperati resta un disperso, tre i feriti ancora in ospedale

11 VITTIME

Ormai possiamo parlare di bilancio definitivo. Oggi sono stati recuperati altri resti umani, appartengono alla decima vittima accertata della tragedia sulla Marmolada. Manca ancora un disperso per il quale non ci sono più speranze. Le ricerche comunque proseguono. Nel complesso sono dunque undici le vittime della frana di domenica scorsa. Non risultano altre persone reclamate da familiari o conoscenti. In teoria potrebbe esserci qualche escursionista che magari viveva da solo e per il quale nessuno ha dato l’allarme. Ma sembra una situazione obiettivamente poco probabile. Due corpi sono stati riconosciuti questa mattina dai familiari, appartenevano a due cittadini della Repubblica Ceca. Erano uomini sui 45-50 anni, entrambi erano padri di tre figli. Dei sette feriti, tre sono ancora in ospedale: migliorano le condizioni dei due tedeschi ricoverati a Feltre, mentre restano critiche le condizioni del ragazzo italiano che è ancora in terapia intensiva a Treviso.





GHIACCIAIO IN RITIRATA

Nel corso dell'ultimo secolo il ghiacciaio della Marmolada si è ridotto di più del 70% in superficie e di oltre il 90% in volume e oggi è grande circa un decimo rispetto a cento anni fa. Lo sostiene il team di lavoro di glaciologi delle Università di Padova e Parma e dell'Ogs che da 20 anni monitora la superficie di ghiaccio del massiccio. Tra le principali cause vi è certamente l'aumento della temperatura e in particolare, nella zona della Marmolada, della temperatura minima invernale, che nel corso di 35 anni di osservazioni è aumentata di circa un grado e mezzo. Nonostante questo, gli esperti ribadiscono che prima del crollo di domenica, sulla Marmolada "non si sono osservati dei segnali evidenti di un collasso imminente. Salvo rarissimi casi, nei ghiacciai, a differenza delle frane, non vi sono sistemi di allerta che misurano movimenti e deformazioni in tempo reale”.