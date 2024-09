Travolta e uccisa sulle strisce alle porte di Roma, caccia all’auto pirata

Tragedia a Tivoli, vicino Roma. Una donna di 39 anni è morta investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’auto non ha presto soccorso e si è dileguata. È accaduto nella notte tra domenica e lunedì su via Tiburtina a Tivoli Terme. I carabinieri sono a lavoro per risalire all'automobilista. Si tratta forse di una Golf Volkswagen.





LA RICOSTRUZIONE

Secondo le prime ricostruzioni, due vetture avevano ingaggiato una sfida di velocità sul rettilineo della Tiburtina nell’area metropolitana di Roma. Il conducente del primo veicolo è riuscito a fermarsi prima delle strisce pedonali dove stava attraversando la donna. Il secondo ha scartato l’auto che lo precedeva e l’ha sorpassata, falciando la 39enne, deceduta sul manto stradale nonostante i soccorsi del 118, intervenuti tempestivamente sul posto. Sotto il nubifragio che ha colpito la città nella notte dell’ennesimo dramma stradale, alcuni passanti che sono stati testimoni dell’incidente, hanno coperto il corpo della donna, che giaceva in mezzo alla carreggiata. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Tivoli per individuare il conducente del veicolo che si è dato alla fuga.





I NUMERI NELLA CAPITALE

La rabbia degli amici di Daniela si è scatenata attraverso i canali social. “Bastardi, tanto vi trovano”, scrive su Facebook un amico virtuale della Circelli. La donna vittima dell’investimento è la 111° del 2024 a Roma e provincia. È la drammatica realtà che vede la capitale una delle città protagoniste per il numero di decessi sulla strada, 38 i pedoni morti quest’anno, quasi tutti sulle strisce.